Белгородские частные аптеки поймали на продаже препаратов для прерывания беременности

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Прокуратура обнаружила нарушения, которые допустили две частные аптеки в Валуйском горокруге. Правоохранителям стало известно, что аптеки продавали гражданам препараты для прерывания беременности.
Дело в том, что по законодательству права продажи таких препаратов у аптечных организаций нет. Приобрести средства для прерывания беременности, согласно закону, можно только в медицинских акушерско-гинекологических учреждениях, которые относятся к государственной системе здравоохранения. Также препараты доступны в продаже в учреждениях муниципальной и частной собственности, если последние имеют необходимую лицензию.
За допущенные нарушения на заведующих аптек завели дела об административных правонарушениях. Также в их адрес внесли представления.
Напомним, ранее в соседней Курской области решили отказаться от проведения абортов в частных клиниках. Ранее аналогичное решение приняли в Крыму.