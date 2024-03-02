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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Две аптеки в белгородском приграничье поймали на нарушениях

Белгородские частные аптеки поймали на продаже препаратов для прерывания беременности

2 марта 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney

Две аптеки в белгородском приграничье поймали на нарушениях

За допущенные нарушения на заведующих аптек завели дела об административных правонарушениях. В их адрес также направили представления, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура обнаружила нарушения, которые допустили две частные аптеки в Валуйском горокруге. Правоохранителям стало известно, что аптеки продавали гражданам препараты для прерывания беременности.

Дело в том, что по законодательству права продажи таких препаратов у аптечных организаций нет. Приобрести средства для прерывания беременности, согласно закону, можно только в медицинских акушерско-гинекологических учреждениях, которые относятся к государственной системе здравоохранения. Также препараты доступны в продаже в учреждениях муниципальной и частной собственности, если последние имеют необходимую лицензию.

За допущенные нарушения на заведующих аптек завели дела об административных правонарушениях. Также в их адрес внесли представления.

Напомним, ранее в соседней Курской области решили отказаться от проведения абортов в частных клиниках. Ранее аналогичное решение приняли в Крыму.

В соседнем с Белгородской областью регионе не будут делать аборты в частных клиниках
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#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#Белгород#Наталья Корявых#Аптеки#Валуйский горокруг
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