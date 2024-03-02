Белгородские частные аптеки поймали на продаже препаратов для прерывания беременности

Дело в том, что по законодательству права продажи таких препаратов у аптечных организаций нет. Приобрести средства для прерывания беременности, согласно закону, можно только в медицинских акушерско-гинекологических учреждениях, которые относятся к государственной системе здравоохранения. Также препараты доступны в продаже в учреждениях муниципальной и частной собственности, если последние имеют необходимую лицензию.