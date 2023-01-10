Вячеслав Гладков: Все аптеки в Белгородской области — частные

Жительница Валуек рассказала о проблемах с лекарствами в городе. Так, женщина не смогла купить своему ребёнку антибиотики, которые прописал врач. Препаратов не было ни в одной из аптек.
За этой историей скрылась и другая проблема Белгородской области, которая касается аптек. Как сообщил губернатор, сейчас все наши аптеки являются частными. Поэтому ввозом лекарств занимаются их владельцы, муниципальных заказов нет.
Я не снимаю ответственности с министерства здравоохранения. Но, по каким-то причинам, мне непонятным, много лет назад Белгородская область продала все муниципальные и государственные аптеки. Сейчас все аптеки в нашей области — частные. Поэтому муниципальных заказов на ввоз лекарств нет. Но министерство всё равно должно контролировать наличие важных препаратов, особенно в период повышенной заболеваемости.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области