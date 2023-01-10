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Вячеслав Гладков: Все аптеки в Белгородской области — частные

Сегодня, 18:53
Фото: 1MI
Об этом губернатор рассказал во время очередного прямого эфира. Гладкову пожаловались на отсутствие важных лекарств в аптеках.

Жительница Валуек рассказала о проблемах с лекарствами в городе. Так, женщина не смогла купить своему ребёнку антибиотики, которые прописал врач. Препаратов не было ни в одной из аптек.

За этой историей скрылась и другая проблема Белгородской области, которая касается аптек. Как сообщил губернатор, сейчас все наши аптеки являются частными. Поэтому ввозом лекарств занимаются их владельцы, муниципальных заказов нет.

Я не снимаю ответственности с министерства здравоохранения. Но, по каким-то причинам, мне непонятным, много лет назад Белгородская область продала все муниципальные и государственные аптеки. Сейчас все аптеки в нашей области — частные. Поэтому муниципальных заказов на ввоз лекарств нет. Но министерство всё равно должно контролировать наличие важных препаратов, особенно в период повышенной заболеваемости.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Валуйках закончились детские антибиотики
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#Алина Харина#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Антибиотики#Лекарства#Аптека#Частные аптеки
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