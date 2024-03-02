Белгородец обматерил полицейских и ударил ногой одного из них

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В Белгородском районе 26-летний местный житель обматерил полицейских, а одного из правоохранителей ударил ногой. Мужчину будут судить по двум статьям.
Как пояснили в СК, расследование уголовного дела в отношении белгородца уже завершено. Его обвиняют в применении насилия и оскорблении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ).
Инцидент произошёл 21 января в Разумном. Патруль заметил мужчину, грубо нарушавшего общественный порядок. Как выяснилось, в этот момент фигурант был в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители попытались повлиять на дебошира, но он решил убежать, после чего его задержали. В ответ обвиняемый начал материться и ударил одного из полицейских ногой.
Уголовное дело против белгородца передали на рассмотрение в суд.