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Белгородца будут судить за оскорбления и применение насилия к полицейскому

Белгородец обматерил полицейских и ударил ногой одного из них

2 марта 2024, 07:50
Фото: 1MI

Белгородца будут судить за оскорбления и применение насилия к полицейскому

Расследование уголовного дела в отношении жителя Белгородского района уже завершилось. Его будут судить по двум статьям, сообщили в региональном СК.

В Белгородском районе 26-летний местный житель обматерил полицейских, а одного из правоохранителей ударил ногой. Мужчину будут судить по двум статьям.

Как пояснили в СК, расследование уголовного дела в отношении белгородца уже завершено. Его обвиняют в применении насилия и оскорблении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ).

Инцидент произошёл 21 января в Разумном. Патруль заметил мужчину, грубо нарушавшего общественный порядок. Как выяснилось, в этот момент фигурант был в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители попытались повлиять на дебошира, но он решил убежать, после чего его задержали. В ответ обвиняемый начал материться и ударил одного из полицейских ногой.

Уголовное дело против белгородца передали на рассмотрение в суд.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Ск#Белгород#Наталья Корявых
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