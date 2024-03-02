Белгородец обматерил полицейских и ударил ногой одного из них

Инцидент произошёл 21 января в Разумном. Патруль заметил мужчину, грубо нарушавшего общественный порядок. Как выяснилось, в этот момент фигурант был в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители попытались повлиять на дебошира, но он решил убежать, после чего его задержали. В ответ обвиняемый начал материться и ударил одного из полицейских ногой.