Вместо овощных закруток: белгородец оригинально хранил наркотики

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Жителя Ровеньского района подозревают в хранении наркотиков. В хозпостройке мужчины обнаружили засушенную коноплю. Против жителя региона возбудили уголовное дело.
Как сообщается, правоохранителям стало известно, что ранее судимый 39-летний мужчина может хранить наркотики. В ходе проверки информация подтвердилась.
В постройке на территории домовладения сотрудники полиции обнаружили подозрительное вещество растительного происхождения, а также приспособление для употребления наркотиков. Оказалось, в банках хранилась марихуана общим весом в 170 граммов. Фигурант пояснил, что сорвал дикорастущую коноплю и высушил, чтобы употреблять самому.
Против белгородца возбудили уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). За это мужчине грозит от трёх до десяти лет тюрьмы.
Напомним, ранее жителя Волоконовского района осудили по ряду статей, в том числе за хранение запрещённых веществ. В рюкзаке жителя региона обнаружили дикую коноплю.