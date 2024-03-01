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У белгородца нашли засушенную коноплю

Вместо овощных закруток: белгородец оригинально хранил наркотики

1 марта 2024, 10:56
Фото: УМВД по Белгородской области
У белгородца нашли засушенную коноплю

Белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы за хранение 170 граммов дикой конопли

Засушенную дикую коноплю у ранее судимого жителя региона нашли в хозяйственной постройке. Мужчина рассказал, что сорвал дикорастущее растение и засушил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в белгородском УМВД.

Жителя Ровеньского района подозревают в хранении наркотиков. В хозпостройке мужчины обнаружили засушенную коноплю. Против жителя региона возбудили уголовное дело.

Как сообщается, правоохранителям стало известно, что ранее судимый 39-летний мужчина может хранить наркотики. В ходе проверки информация подтвердилась.

В постройке на территории домовладения сотрудники полиции обнаружили подозрительное вещество растительного происхождения, а также приспособление для употребления наркотиков. Оказалось, в банках хранилась марихуана общим весом в 170 граммов. Фигурант пояснил, что сорвал дикорастущую коноплю и высушил, чтобы употреблять самому.

Против белгородца возбудили уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). За это мужчине грозит от трёх до десяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее жителя Волоконовского района осудили по ряду статей, в том числе за хранение запрещённых веществ. В рюкзаке жителя региона обнаружили дикую коноплю.

Белгородец носил с собой коноплю и бил полицейского, его осудили
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#Белгородская область#Наркотики#Уголовное дело#Полиция#УМВД#Конопля#Ровеньский район#Белгород#Наталья Корявых
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