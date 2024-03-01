Вместо овощных закруток: белгородец оригинально хранил наркотики

В постройке на территории домовладения сотрудники полиции обнаружили подозрительное вещество растительного происхождения, а также приспособление для употребления наркотиков. Оказалось, в банках хранилась марихуана общим весом в 170 граммов. Фигурант пояснил, что сорвал дикорастущую коноплю и высушил, чтобы употреблять самому.