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Суд

Белгородец носил с собой коноплю и бил полицейского, его осудили

28 февраля 2024, 15:51
Фото: 1MI
Суд

Белгородца осудили за совершение четырёх преступлений

Жителя региона поймали на мелком хулиганстве, а в ответ он ударил одного из полицейских ногой. Ещё у мужчины в рюкзаке нашли коноплю. За ряд совершённых преступлений белгородца приговорили к тюремному сроку, сообщили в областной прокуратуре.

Жителя Волоконовского района осудили за совершение четырёх преступлений, в том числе за нападение на полицейского. Мужчина получил тюремный срок. Как сообщили в прокуратуре, обвиняли белгородца в хранении наркотиков, нарушениях административного ограничения, применении насилия и публичном оскорблении представителя власти.

Белгородец нарушил административное ограничение — находился ночью в общественном месте. В это время он совершил мелкое хулиганство. На место вызвали полицию. Мужчина оскорбил троих правоохранителей в присутствии посетителей и продавца. Одного из полицейских он ударил ногой. Также в рюкзаке жителя региона обнаружили дикую коноплю.

Суд приговорил белгородца к трём годам и шести месяцам колонии. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, ранее на жителя Белгородского района завели уголовное дело за попытку избить полицейских, когда его задержали за мелкое хулиганство.

Белгородец пытался избить полицейских, когда его задержали за мелкое хулиганство
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#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Уголовное дело#Полицейские#Суд#Нападение#Волоконовский район#Белгород#Наталья Корявых
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