Белгородец носил с собой коноплю и бил полицейского, его осудили

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Жителя Волоконовского района осудили за совершение четырёх преступлений, в том числе за нападение на полицейского. Мужчина получил тюремный срок. Как сообщили в прокуратуре, обвиняли белгородца в хранении наркотиков, нарушениях административного ограничения, применении насилия и публичном оскорблении представителя власти.
Белгородец нарушил административное ограничение — находился ночью в общественном месте. В это время он совершил мелкое хулиганство. На место вызвали полицию. Мужчина оскорбил троих правоохранителей в присутствии посетителей и продавца. Одного из полицейских он ударил ногой. Также в рюкзаке жителя региона обнаружили дикую коноплю.
Суд приговорил белгородца к трём годам и шести месяцам колонии. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, ранее на жителя Белгородского района завели уголовное дело за попытку избить полицейских, когда его задержали за мелкое хулиганство.