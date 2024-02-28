Белгородец носил с собой коноплю и бил полицейского, его осудили

Белгородец нарушил административное ограничение — находился ночью в общественном месте. В это время он совершил мелкое хулиганство. На место вызвали полицию. Мужчина оскорбил троих правоохранителей в присутствии посетителей и продавца. Одного из полицейских он ударил ногой. Также в рюкзаке жителя региона обнаружили дикую коноплю.