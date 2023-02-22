Полиция не оценила обустроенную белгородцем теплицу для выращивания конопли на даче

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Сотрудники регионального наркоконтроля и спецподразделения «Гром» задержали 26-летнего жителя Белгорода. Оказалось, что на чердаке дачного дома в Белгородском районе парень выращивал коноплю. Там молодой «агроном» обустроил теплицу со светом, вентиляцией и теплом.
Полицейские изъяли 61 куст растения и 348 граммов марихуаны. Кроме выращивания запрещённого растения, полицейские узнали о факте сбыта запрещённого вещества: 17 декабря прошлого года подозреваемый продал 17 граммов марихуаны жителю Белгорода.
В отношении парня возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, незаконное хранение наркотических средств и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.