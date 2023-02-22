Полиция не оценила обустроенную белгородцем теплицу для выращивания конопли на даче

Сотрудники регионального наркоконтроля и спецподразделения «Гром» задержали 26-летнего жителя Белгорода. Оказалось, что на чердаке дачного дома в Белгородском районе парень выращивал коноплю. Там молодой «агроном» обустроил теплицу со светом, вентиляцией и теплом.