Белгородец вырастил в Дубовом около 350 кустов конопли. Полицейские не оценили

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Молодой человек решил культивировать коноплю осенью прошлого года. С наступлением весны он высадил рассаду, за которой бережно ухаживал. Полицейские обнаружили участки с растениями и изъяли всего 347 кустов конопли.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 ст. 231 Уголовного кодекса РФ — незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. На данный момент подозреваемый находится под арестом. Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что у жителя Белгорода нашли теплицу с коноплёй на чердаке дачного домика. Там молодой человек обустроил теплицу со светом, вентиляцией и теплом. Полицейские изъяли 61 куст растения и 348 граммов марихуаны. В отношении белгородца возбуждены уголовные дела за сбыт, хранение и незаконное культивирование растений. Ему грозило до 15 лет тюрьмы.