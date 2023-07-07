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Белгородец вырастил в Дубовом около 350 кустов конопли. Полицейские не оценили

7 июля 2023, 12:48
Фото: 1MI

Полиция изъяла у белгородца около 350 кустов конопли в Дубовом

Сотрудники ведомства задержали ранее судимого 28-летнего жителя Дубового. Его подозревают в выращивании запрещённых растений. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Молодой человек решил культивировать коноплю осенью прошлого года. С наступлением весны он высадил рассаду, за которой бережно ухаживал. Полицейские обнаружили участки с растениями и изъяли всего 347 кустов конопли.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 ст. 231 Уголовного кодекса РФ — незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. На данный момент подозреваемый находится под арестом. Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Фото: Управление МВД России по Белгородской области

Ранее сообщалось, что у жителя Белгорода нашли теплицу с коноплёй на чердаке дачного домика. Там молодой человек обустроил теплицу со светом, вентиляцией и теплом. Полицейские изъяли 61 куст растения и 348 граммов марихуаны. В отношении белгородца возбуждены уголовные дела за сбыт, хранение и незаконное культивирование растений. Ему грозило до 15 лет тюрьмы.

Полиция не оценила обустроенную белгородцем теплицу для выращивания конопли на даче
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#Следствие#Наркотики#Конопля#Происшествия#Уголовное дело#Белгородская область#Белгородский район#Дубовое#Таисия Некрасова
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