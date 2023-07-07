Белгородец вырастил в Дубовом около 350 кустов конопли. Полицейские не оценили

Ранее сообщалось, что у жителя Белгорода нашли теплицу с коноплёй на чердаке дачного домика. Там молодой человек обустроил теплицу со светом, вентиляцией и теплом. Полицейские изъяли 61 куст растения и 348 граммов марихуаны. В отношении белгородца возбуждены уголовные дела за сбыт, хранение и незаконное культивирование растений. Ему грозило до 15 лет тюрьмы.