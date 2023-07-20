Пенсионерка в Белгороде вырастила на своём участке плантацию конопли

Пожилая женщина соорудила плантацию в начале мая и бережно ухаживала за рассадой. Кусты запрещённых растений росли повсюду — в огороде, в саду и даже на цветочных клумбах. Собранный урожай пенсионерка планировала использовать в личных целях.