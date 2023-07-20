Пенсионерка в Белгороде вырастила на своём участке плантацию конопли

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Пожилая женщина соорудила плантацию в начале мая и бережно ухаживала за рассадой. Кусты запрещённых растений росли повсюду — в огороде, в саду и даже на цветочных клумбах. Собранный урожай пенсионерка планировала использовать в личных целях.
Всего сотрудники полиции изъяли 537 кустов. Экспертиза подтвердила содержание наркотических веществ в растениях.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Пенсионерке грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Дубовом задержали уже судимого 28-летнего местного жителя. Мужчина решил культивировать коноплю осенью прошлого года. Полицейские обнаружили участки с растениями и изъяли всего 347 кустов конопли.