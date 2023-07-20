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Пенсионерка в Белгороде вырастила на своём участке плантацию конопли

20 июля 2023, 15:51
Фото: кадр из видео УМВД по Белгородской области
Полиция изъяла у 76-летней белгородки 537 кустов конопли. Запрещённые растения выращивались в огороде, в саду и на клумбах. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Пожилая женщина соорудила плантацию в начале мая и бережно ухаживала за рассадой. Кусты запрещённых растений росли повсюду — в огороде, в саду и даже на цветочных клумбах. Собранный урожай пенсионерка планировала использовать в личных целях.

Всего сотрудники полиции изъяли 537 кустов. Экспертиза подтвердила содержание наркотических веществ в растениях.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Пенсионерке грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Дубовом задержали уже судимого 28-летнего местного жителя. Мужчина решил культивировать коноплю осенью прошлого года. Полицейские обнаружили участки с растениями и изъяли всего 347 кустов конопли.

Плантация конопли на участке белгородской пенсионерки
Видео: пресс-служба УМВД по Белгородской области
Белгородец вырастил в Дубовом около 350 кустов конопли. Полицейские не оценили
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#Таисия Некрасова#Новости Белгорода#Конопля#Происшествия#Белгород#Белгородская область#Плантация#Видео
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