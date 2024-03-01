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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:03

Проверка компании белгородского бизнесмена Глазкрицкого продолжается

В УМВД не стали комментировать затянувшиеся сроки проверки компании Глазкрицкого

1 марта 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney

Проверка компании белгородского бизнесмена Глазкрицкого продолжается

Полиция продолжает проведение проверки в отношении сотрудников компании Владимира Глазкрицкого. В правоохранительных органах сообщили, что процессуальное решение ещё не принято, но причины не назвали. Подробности сообщает «Фонарь».

Полиция до сих пор продолжает проверку в отношении сотрудников компании Владимира Глазкрицкого — одного из участников громкого уголовного дела против экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Однако в УМВД не стали объяснять, почему сроки проверки затянулись.

Ранее в арбитражном суде уже доказали, что сотрудники организации предоставили недостоверные документы на конкурс по получению субсидии. Речь идёт о сумме в несколько десятков миллионов рублей.

Коллеги из «Фонаря» уже обращались за комментариями в УМВД. В ведомстве подтвердили, что проводят проверку «должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью». Спустя месяц редакция решила узнать, чем она закончилась. Как оказалось, проверка ещё не завершилась.

«В отношении должностных лиц одного из упомянутых в запросе обществ с ограниченной ответственностью проводится проверка. Процессуальное решение до настоящего временя не принято», — отметили в управлении, но причин затянувшихся сроков проверки не назвали.

Напомним, правоохранительные органы проверяют ООО «ОГК», ООО «Оптнефтегаз», ООО «Плюс+». Адвокат обвиняемого Александра Сергиенко подавал заявление ещё во второй половине декабря, однако зарегистрировали его только 16 января.

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