В УМВД не стали комментировать затянувшиеся сроки проверки компании Глазкрицкого

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Полиция до сих пор продолжает проверку в отношении сотрудников компании Владимира Глазкрицкого — одного из участников громкого уголовного дела против экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Однако в УМВД не стали объяснять, почему сроки проверки затянулись.
Ранее в арбитражном суде уже доказали, что сотрудники организации предоставили недостоверные документы на конкурс по получению субсидии. Речь идёт о сумме в несколько десятков миллионов рублей.
Коллеги из «Фонаря» уже обращались за комментариями в УМВД. В ведомстве подтвердили, что проводят проверку «должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью». Спустя месяц редакция решила узнать, чем она закончилась. Как оказалось, проверка ещё не завершилась.
«В отношении должностных лиц одного из упомянутых в запросе обществ с ограниченной ответственностью проводится проверка. Процессуальное решение до настоящего временя не принято», — отметили в управлении, но причин затянувшихся сроков проверки не назвали.
Напомним, правоохранительные органы проверяют ООО «ОГК», ООО «Оптнефтегаз», ООО «Плюс+». Адвокат обвиняемого Александра Сергиенко подавал заявление ещё во второй половине декабря, однако зарегистрировали его только 16 января.