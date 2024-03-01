В УМВД не стали комментировать затянувшиеся сроки проверки компании Глазкрицкого

Коллеги из «Фонаря» уже обращались за комментариями в УМВД. В ведомстве подтвердили, что проводят проверку «должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью». Спустя месяц редакция решила узнать, чем она закончилась. Как оказалось, проверка ещё не завершилась.