Суд не поверил истории белгородца о друге, который выпрыгнул из авто в ходе погони

В ходе судебного заседания житель региона вину не признал и заявил, что в обоих случаях автомобилем не управлял. По его словам, в первый раз за рулём был его знакомый, который выпрыгнул из машины, когда началась погоня. Во второй раз машиной, утверждал подсудимый, управляла его супруга: когда на место приехали полицейские, она якобы отлучилась домой. Однако доказать вину белгородца в суде удалось.