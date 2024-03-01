Суд не поверил истории белгородца о друге, который выпрыгнул из авто в ходе погони

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Белгородцу вынесли приговор за пьяное вождение. Вину мужчина пытался свалить на жену и приятеля. Однако обвиняемого приговорили к тюремному сроку. Сообщается, что жителя Белгородского района признали виновным в управлении автомобилем, будучи в состоянии опьянения, при наличии у него административного наказания и судимости (ч. 1 ст. 264.1, ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).
В ходе судебного заседания житель региона вину не признал и заявил, что в обоих случаях автомобилем не управлял. По его словам, в первый раз за рулём был его знакомый, который выпрыгнул из машины, когда началась погоня. Во второй раз машиной, утверждал подсудимый, управляла его супруга: когда на место приехали полицейские, она якобы отлучилась домой. Однако доказать вину белгородца в суде удалось.
29 октября 2021 года мужчина сел за руль машины своей дочери. Сообщается, что у него были признаки алкогольного опьянения. Автомобиль заметили сотрудники ДПС и попытались остановить водителя. Последний поехал дальше, но скрыться в итоге не успел — его в итоге задержали. Правоохранители отстранили мужчину от вождения.
Второй раз был 22 августа 2023 года. Подсудимого остановили сотрудники ДПС и выяснили, что он сел выпившим за руль. Также они узнали, что подобные инциденты уже были. Более того, на тот момент у белгородца уже отобрали водительские права.
В итоге жителя региона приговорили к году и шести месяцам в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее в Корочанском районе поймали пьяного водителя автобуса. До этого мужчина также садился за руль нетрезвым.