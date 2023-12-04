Пьяные и без прав: на каких нарушениях поймали белгородских водителей автобусов

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
За две недели — с 14 по 28 ноября — в отношении водителей автобусов в Белгородской области составили 1207 административных материалов. Так, 388 водителей сели за руль, не пристегнув ремень безопасности.
На дорогах нашли 101 автобус, который вышел в рейс при наличии технических неисправностей. В отношении 91 единицы транспорта не была оформлена диагностическая карта.
77 водителей автобусов нарушили правила маневрирования, ещё 68 — правила перевозки пассажиров. Восемь человек сели за руль, не имея права управления.
Двоих нарушителей поймали на пьяном вождении. Один человек повторно сел за руль, не имея права управления.
За автобусы с неисправной рулевой и тормозной системой составили 109 материалов. Транспорт отправили на штрафстоянку.
Автоинспекторы выписали протоколы 54 должностным лицам, ответственным за автобусы. В отношении компаний составлено четыре административных материала за выпуск на линию автобуса без полиса ОСАГО.