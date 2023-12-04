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Автобус

Пьяные и без прав: на каких нарушениях поймали белгородских водителей автобусов

4 декабря 2023, 11:43
Фото: 1MI
Автобус

Водители автобусов в Белгородской области допустили 1,2 тыс. нарушений

Нарушителей поймали в ходе операции «Автобус». Больше всего протоколов составили в отношении непристёгнутых водителей, а также тех, кто выехал в рейс на технически неисправном транспорте. Попались автоинспекторам и двое пьяных водителей, сообщили в региональном УМВД.

За две недели — с 14 по 28 ноября — в отношении водителей автобусов в Белгородской области составили 1207 административных материалов. Так, 388 водителей сели за руль, не пристегнув ремень безопасности.

На дорогах нашли 101 автобус, который вышел в рейс при наличии технических неисправностей. В отношении 91 единицы транспорта не была оформлена диагностическая карта.

77 водителей автобусов нарушили правила маневрирования, ещё 68 — правила перевозки пассажиров. Восемь человек сели за руль, не имея права управления.

Двоих нарушителей поймали на пьяном вождении. Один человек повторно сел за руль, не имея права управления.

За автобусы с неисправной рулевой и тормозной системой составили 109 материалов. Транспорт отправили на штрафстоянку.

Автоинспекторы выписали протоколы 54 должностным лицам, ответственным за автобусы. В отношении компаний составлено четыре административных материала за выпуск на линию автобуса без полиса ОСАГО.

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