Пьяные и без прав: на каких нарушениях поймали белгородских водителей автобусов

Водители автобусов в Белгородской области допустили 1,2 тыс. нарушений

Нарушителей поймали в ходе операции «Автобус». Больше всего протоколов составили в отношении непристёгнутых водителей, а также тех, кто выехал в рейс на технически неисправном транспорте. Попались автоинспекторам и двое пьяных водителей, сообщили в региональном УМВД.