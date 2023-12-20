Пьяные водители и молодые мотоциклисты портят белгородскую статистику по ДТП

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Названы основные проблемы на дорогах в Белгородской области. Оказалось, в регионе превышен показатель аварийности, предусмотренный нацпроектом «Безопасные качественные дороги».
В области прошло совещание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. По его итогам стало известно, что в регионе остаются проблемы с нетрезвыми водителями, пешеходами и несовершеннолетними мотоциклистами.
В частности, показатель смертности пешеходов превышен в Старооскольском горокруге. В муниципалитете зафиксировали практически 30% смертельных случаев от общего числа погибших пешеходов.
Замглавы федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин, участвовавший в заседании, отметил, что принимаемые меры требуют пересмотра. В зонах притяжения пешеходов необходимо снижать скорость, в частности, установкой камер с более широким спектром выявления правонарушений.