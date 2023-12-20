Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Дорога

Пьяные водители и молодые мотоциклисты портят белгородскую статистику по ДТП

20 декабря 2023, 14:02
Фото: 1MI
Дорога

В федеральной ГИБДД назвали причины высокой аварийности в Белгородской области

В регионе зафиксировали превышение основных показателей аварийности. В числе проблем — нетрезвые водители и невнимательные пешеходы. В особенности проблемы с пешеходами отмечают в Старооскольском округе. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Названы основные проблемы на дорогах в Белгородской области. Оказалось, в регионе превышен показатель аварийности, предусмотренный нацпроектом «Безопасные качественные дороги».

В области прошло совещание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. По его итогам стало известно, что в регионе остаются проблемы с нетрезвыми водителями, пешеходами и несовершеннолетними мотоциклистами.

В частности, показатель смертности пешеходов превышен в Старооскольском горокруге. В муниципалитете зафиксировали практически 30% смертельных случаев от общего числа погибших пешеходов.

Замглавы федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин, участвовавший в заседании, отметил, что принимаемые меры требуют пересмотра. В зонах притяжения пешеходов необходимо снижать скорость, в частности, установкой камер с более широким спектром выявления правонарушений.

Белгородская ГИБДД назвала район, где пешеходов сбивали чаще всего
Узнать подробнее
Читайте также:
День сбитых пешеходов: белгородец погиб под колёсами авто, ещё двое пострадалиВ Старом Осколе женщина на Mazda сбила пешехода насмертьБелгородец на «Газели» насмерть сбил пешехода в Воронежской области
#Общество#Белгородская область#Дорога#Старый Оскол#Пешеходы#Нетрезвые водители#Аварийность#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Халаимов пообещал возобновить возвраты за оплаченные туры в течение двух недель
Сегодня, 14:58
Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»
Сегодня, 13:22
«Прошу помощи»: владелец турагентств Халаимов рассказал, где сейчас находится
Сегодня, 15:24
В БГТУ им. Шухова открыли областные соревнования по гандболу на призы Сергея Крамского
Сегодня, 13:40
Дмитрий Андреев о ситуации с Халаимовым: «Я не скрываюсь и ничего не воровал»
Сегодня, 15:16
Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ
Сегодня, 13:07