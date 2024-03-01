Проценты и первичный взнос: что нужно знать при оформлении ипотеки в 2024 году

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Одним из факторов, который сыграл существенную роль на рынке ипотечного кредитования, стало повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт (с 15% до 16%) в конце 2023 года. Соответственно, выросли и ипотечные ставки. На вторичном рынке жилья большинство банков предлагают кредиты по ставке от 16,5% до 18%.
Такой же показатель применяется при покупке квартиры в новостройке, если речь не идёт о льготной ипотеке.
Ещё одним нововведением стало увеличение размера первоначального взноса по льготной ипотеке. Его подняли с 15 до 20%. Новые условия вступили в силу с 9 сентября 2023 года. Также кабмин уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.
Как рассказал Бел.Ру руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский, рынок недвижимости Белгорода отреагировал на ужесточение условий кредитования. Так, спрос на рынке вторичной недвижимости уменьшился, а количество предложений начало расти. А вот по первичному рынку количество предложений с конца лета уменьшилось и больше новых домов в областном центре не строится.
Льготная ставка и максимальные суммы кредита в рамках государственной программы изменялись уже несколько раз. Начиная с 1 января 2023 года ставка по программе составляла 8%. Именно под такой процент можно взять кредит на покупку жилья до 1 июля 2024 года. Пониженная ставка будет действовать на протяжении всего срока ипотеки.
Максимальная сумма кредита, доступная по данной программе, ограничена и составляет 6 млн рублей. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма составляла 12 миллионов рублей. Теперь лимит в 6 млн рублей одинаков для всех регионов.
Льготную ипотеку можно совмещать с рыночной. Это означает, что часть суммы заёмщик может получить по пониженной ставке, а оставшуюся часть — по обычным условиям.
Льготные программы специально разработаны для отдельных групп граждан. Но стоит отметить, что эти программы применяются исключительно к новостройкам — приобрести жильё на вторичном рынке не получится. Вот эти программы:
Оформить ипотеку могут семьи, в которых с 2018 по 2023 год родился ребёнок. Также под программу попадают семьи, где есть ребёнок любого возраста с подтверждённой инвалидностью, и семьи, где есть более двух несовершеннолетних детей на дату заключения ипотечного договора.
Ипотеку под 6% можно оформить для покупки жилья в новостройке или дома с земельным участком. Также можно взять ипотеку для рефинансирования уже действующего кредита.
Срок действия программы — до 1 июля 2024 года. Если в семье есть ребёнок-инвалид, родившийся до 31 декабря 2023 года, то срок действия программы — до 31 декабря 2027 года. Сумма первоначального взноса составляет 20% от суммы сделки.
Её могут оформить россияне младше 35 лет. Также заёмщиками могут стать владельцы гектара на Дальнем Востоке. В этом случае возраст не учитывается.
Данная программа направлена для заселения дальневосточных регионов. Она действует до конца 2030 года. Льготный кредит можно оформить на покупку жилья в новостройках у застройщика, либо вторичного жилья в сельской местности. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.
Данную ипотеку могут оформить супруги и родители не старше 35 лет, участники программ «Арктический гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов», а также медики и педагоги в возрасте от 21 года до 70 лет.
Данную ипотеку можно оформить на покупку квартиры в новостройке, готового жилья на территории сельских поселений и моногородов, а также на строительство частного дома. Действие программы распространяется на Мурманскую область, Республики Карелия и Коми, Красноярский край, Архангельскую область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Якутию и Чукотку. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн. Первоначальный взнос — 20%.
Её может оформить любой гражданин РФ при покупке жилья в сельской местности. Для этого нужно, чтобы недвижимость была в деревне, селе, посёлке или городском поселении с числом жителей не более 30 000 человек. Программа действует бессрочно. Максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей во всех регионах. Первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья.
Оформить ипотеку по данной программе могут работники аккредитованных IT-компаний 18–50 лет. Ставка составляет до 5% годовых. При этом заработная плата специалиста от 36 до 50 лет включительно до вычета НДФЛ должна составлять больше 70 000 рублей, для айтишников из городов-миллионников — больше 120 000 рублей, а для жителей столицы — больше 150 000 рублей.
Программа действует до конца 2024 года. По данной программе можно приобрести квартиру в новостройке или дом у юрлица. Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей в регионах с населением более 1 млн человек, для всех остальных регионов — 9 млн. Первоначальный взнос — от 20%.
В Белгородской области действует «Губернаторская ипотека», которой могут воспользоваться все работники бюджетной сферы, постоянно проживающие на территории области, а также все участники СВО, в том числе без постоянной регистрации в регионе.
Всего с начала действия данной программы с 2020 по 2024 год субсидию одобрили более 1,3 тыс. работникам бюджетной сферы. В 2023 году — 430 получили данную меру поддержки, а с начала текущего года — 153.
В рамках программы работники бюджетной сферы и участники СВО могут рассчитывать на субсидию в размере 6% от базовой ставки, установленной банком в течение первых пяти лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья.
Но поддержка распространяется исключительно на ипотечные займы, взятые в рамках федеральной программы «Ипотека с господдержкой» и только на приобретение жилья на первичном рынке или строительство индивидуального дома. Годовая ставка по кредиту — не более 8% годовых, размер займа — до 6 млн рублей.
Основные требования:
Кроме этого, в Белгородской области оказывают и другие меры поддержки, которые связаны с улучшением жилищных условий.
Но стоит отметить, как рассказал Бел.Ру эксперт, в целом спрос на ипотеку в Белгороде снизился. Особенно данная тенденция наблюдается на вторичном рынке. По прогнозам специалиста, он снизится ещё сильнее, особенно если будут оставаться риски обстрелов.
Приоритетными требованиями банков к заёмщикам являются российское гражданство, стаж работы на последнем месте не менее трёх месяцев, общий трудовой стаж за последние пять лет не менее года, а также подтверждённый доход. Кроме того, заёмщик должен быть старше 18 лет или 21 года, в зависимости от типа кредита, сообщила эксперт по недвижимости из компании Delta Estate Елена Земцова.
Кроме указанных требований, банки обращают внимание на общее финансовое состояние клиента, долговую нагрузку и кредитный рейтинг. В некоторых случаях банки могут проверять кредитную историю не только заёмщика, но и его ближайших родственников.
Максим Ильгов, директор по развитию финансово-технологической компании Only Bank, отмечает, что банки также учитывают дополнительные источники дохода. Наличие дополнительной работы или иных источников дохода повышает шансы на получение кредита. Некоторые банки также учитывают семейное положение, наличие детей, образование и место работы.
Отказ в ипотеке может быть сопряжён с наличием неблагоприятной кредитной истории. По словам руководителя ипотечного отдела инвестиционного холдинга Ava Group Инны Скакуновой, некоторые банки анализируют кредитную историю за последние один-два года, в то время как другие рассматривают период в три-пять лет. Некоторые кредиторы могут одобрить ипотеку при незначительных просрочках, в то время как другие могут отказать.
Очевидными причинами отказа в ипотеке являются низкая зарплата, проблемы с кредитной историей, частая смена работы (банки предпочитают стабильность) и возраст (молодым или пожилым людям может быть сложнее получить ипотеку), а также недостоверная информация в документах.
Также стоит отметить, что размер первоначального взноса может повлиять на решение. Чем меньше взнос, тем выше риск отказа. Высокая кредитная нагрузка также может стать причиной отказа.
Эксперты рекомендуют подавать заявку на ипотеку в один или два банка. Массовая рассылка заявок может негативно сказаться на кредитном рейтинге. Также можно обратиться за помощью в ипотечные центры.