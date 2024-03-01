Проценты и первичный взнос: что нужно знать при оформлении ипотеки в 2024 году

Приоритетными требованиями банков к заёмщикам являются российское гражданство, стаж работы на последнем месте не менее трёх месяцев, общий трудовой стаж за последние пять лет не менее года, а также подтверждённый доход. Кроме того, заёмщик должен быть старше 18 лет или 21 года, в зависимости от типа кредита, сообщила эксперт по недвижимости из компании Delta Estate Елена Земцова.