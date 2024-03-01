Пациентов тревожит состояние больницы под Белгородом: фото

На состояние Яковлевской ЦРБ жители области жаловались и ранее. В частности, на ситуацию в детском отделении больницы. Как сообщалось, белгородцы просили провести капремонт в детском отделении из-за состояния здания. Жалобы поступили в том числе на обилие плесени. Главврач учреждения сообщал, что ремонт запланирован, но только в 2025 году.