Пациентов тревожит состояние больницы под Белгородом: фото

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Состояние Яковлевской центральной районной больницы по-прежнему оставляет желать лучшего. Фотографиями жители региона поделились в Сети.
На кадрах видно, как потрескалась штукатурка на стенах. Койки застелены старым бельём. Белгородка, приславшая снимки, отметила, что больница «требует очень большой поддержки».
На состояние Яковлевской ЦРБ жители области жаловались и ранее. В частности, на ситуацию в детском отделении больницы. Как сообщалось, белгородцы просили провести капремонт в детском отделении из-за состояния здания. Жалобы поступили в том числе на обилие плесени. Главврач учреждения сообщал, что ремонт запланирован, но только в 2025 году.
Однако историей заинтересовался следственный комитет. Правоохранители проводили доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
В конце февраля жалобы от белгородцев поступили также на состояние палат в женском отделении Стрелецкой ЦРБ. Главврач Олег Замулин ответил, что косметический ремонт стационарных отделений проводится ежегодно. Ближайший запланирован на весенне-летний период.