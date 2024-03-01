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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Состояние Яковлевской ЦРБ

Пациентов тревожит состояние больницы под Белгородом: фото

1 марта 2024, 09:02
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Состояние Яковлевской ЦРБ

Белгородцы просят «поддержать» Яковлевскую ЦРБ

Жители региона показали, в каком состоянии сейчас находится Яковлевская ЦРБ. На стенах потрескалась штукатурка, а койки застелены старым постельным бельём. Фотографиями белгородцы поделились в Сети.

Состояние Яковлевской центральной районной больницы по-прежнему оставляет желать лучшего. Фотографиями жители региона поделились в Сети.

На кадрах видно, как потрескалась штукатурка на стенах. Койки застелены старым бельём. Белгородка, приславшая снимки, отметила, что больница «требует очень большой поддержки».

На состояние Яковлевской ЦРБ жители области жаловались и ранее. В частности, на ситуацию в детском отделении больницы. Как сообщалось, белгородцы просили провести капремонт в детском отделении из-за состояния здания. Жалобы поступили в том числе на обилие плесени. Главврач учреждения сообщал, что ремонт запланирован, но только в 2025 году.

Однако историей заинтересовался следственный комитет. Правоохранители проводили доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В конце февраля жалобы от белгородцев поступили также на состояние палат в женском отделении Стрелецкой ЦРБ. Главврач Олег Замулин ответил, что косметический ремонт стационарных отделений проводится ежегодно. Ближайший запланирован на весенне-летний период.

Состояние Яковлевской ЦРБСостояние Яковлевской ЦРБ
Состояние Яковлевской ЦРБСостояние Яковлевской ЦРБ
Состояние Яковлевской ЦРБСостояние Яковлевской ЦРБ
Состояние Яковлевской ЦРБСостояние Яковлевской ЦРБ
Состояние Яковлевской ЦРБ
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Следком проверит детскую больницу после жалоб белгородцев на плесень в здании
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