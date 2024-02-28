«Как в таких условиях наши дамы лечатся?» Белгородца возмутило состояние палат в ЦРБ

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Белгородец пожаловался в социальных сетях на условия размещения пациенток в женском отделении Стрелецкой ЦРБ. Мужчина приложил к комментарию фотографию из палаты и задал вопрос: «Как в таких условиях наши дамы лечатся?»
Обращение заметил главный врач районной больницы Олег Замулин. Он ответил, что косметический ремонт стационарных отделений проводится каждый год. Ближайший, по его словам, планируется провести в весенне-летний период этого года.
Для создания более комфортных условий пребывания пациентов ежегодно проводится текущий косметический ремонт стационарных отделений, в том числе замена внутренних коммуникаций (водоснабжение, канализация), в 2024 году в весенне-летний период будет продолжен косметический ремонт палат в гинекологическом отделении.
Олег Замулин