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Белгородца возмутило состояние палат в женском отделении районной больницы

«Как в таких условиях наши дамы лечатся?» Белгородца возмутило состояние палат в ЦРБ

28 февраля 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney

Белгородца возмутило состояние палат в женском отделении районной больницы

На плохое состояние палат в женском отделении Стрелецкой ЦРБ обратил внимание местный житель. Главврач пообещал провести ремонт отделения уже в весенне-летний период.

Белгородец пожаловался в социальных сетях на условия размещения пациенток в женском отделении Стрелецкой ЦРБ. Мужчина приложил к комментарию фотографию из палаты и задал вопрос: «Как в таких условиях наши дамы лечатся?»

Обращение заметил главный врач районной больницы Олег Замулин. Он ответил, что косметический ремонт стационарных отделений проводится каждый год. Ближайший, по его словам, планируется провести в весенне-летний период этого года.

Для создания более комфортных условий пребывания пациентов ежегодно проводится текущий косметический ремонт стационарных отделений, в том числе замена внутренних коммуникаций (водоснабжение, канализация), в 2024 году в весенне-летний период будет продолжен косметический ремонт палат в гинекологическом отделении.
Олег Замулин
Фото палаты в Стрелецкой ЦРБФото палаты в Стрелецкой ЦРБ
Фото палаты в Стрелецкой ЦРБ
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Больница#Стрелецкое#Белгород#Црб#Александра Склярова#Женское отделение
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