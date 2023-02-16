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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Следком проверит детскую больницу после жалоб белгородцев на плесень в здании

16 февраля 2023, 14:34
Фото: "Белгородский канал"
Проверка пройдёт в детском отделении Яковлевской ЦРБ. Если жалобы подтвердятся, возможно возбуждение двух уголовных дел — по статьям за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном СК.
Сюжет
Следком

В детском отделении Яковлевской ЦРБ что-то пошло не так. Следком нашёл в СМИ публикацию, согласно которой права детей в медучреждении могли быть нарушены.

Теперь СК проводит доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Следователи отметили возможное несоблюдение санитарных условий и требований порядка приёма в детском отделении.

Известно, что жители Строителя ранее просили провести капремонт в детском отделении. Люди жаловались на обилие плесени и в целом плохое состояние здания. Главный врач Яковлевской ЦРБ ответил, что ремонт будет, но только в 2025 году, пишет «Белгородский канал» в Telegram.

Помимо этого, белгородцы жаловались, что из-за высокого уровня террористической опасности вход в здание оставили только один — им пользуются и больные, и здоровые дети. 

Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
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#Ася Дугнист#Яковлевский горокруг#Медицина#Следком#Црб#Жалоба#Доследственная проверка#Плесень
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