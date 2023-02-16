Следком проверит детскую больницу после жалоб белгородцев на плесень в здании

Известно, что жители Строителя ранее просили провести капремонт в детском отделении. Люди жаловались на обилие плесени и в целом плохое состояние здания. Главный врач Яковлевской ЦРБ ответил, что ремонт будет, но только в 2025 году, пишет «Белгородский канал» в Telegram.