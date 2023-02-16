Следком проверит детскую больницу после жалоб белгородцев на плесень в здании

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В детском отделении Яковлевской ЦРБ что-то пошло не так. Следком нашёл в СМИ публикацию, согласно которой права детей в медучреждении могли быть нарушены.
Теперь СК проводит доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Следователи отметили возможное несоблюдение санитарных условий и требований порядка приёма в детском отделении.
Известно, что жители Строителя ранее просили провести капремонт в детском отделении. Люди жаловались на обилие плесени и в целом плохое состояние здания. Главный врач Яковлевской ЦРБ ответил, что ремонт будет, но только в 2025 году, пишет «Белгородский канал» в Telegram.
Помимо этого, белгородцы жаловались, что из-за высокого уровня террористической опасности вход в здание оставили только один — им пользуются и больные, и здоровые дети.