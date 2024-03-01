Исследование: частое употребление пиццы может привести к ранней смерти

Эпидемиолог рака Фан Фан Чжан рассказала, что подобные продукты содержат много калорий, сахара, натрия и мало клетчатки. Это и способствует ухудшению здоровья. В то же время доказательств связи между потреблением ультраобработанных продуктов и астмой, состоянием желудочно-кишечного тракта и кардиометаболическими факторами риска было мало.