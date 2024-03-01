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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Сладости

Исследование: частое употребление пиццы может привести к ранней смерти

1 марта 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Сладости

Белгородцев ждёт ранняя смерть из-за избыточного употребления пиццы и сладостей

Учёные изучили 45 мета-анализов и выяснили, что употребление сверхпереработанных продуктов повышает риск развития или смерти от десятков заболеваний. О том, как уменьшить риск и от каких продуктов отказаться, рассказали журналисты «Новых известий».

Научный сотрудник Центра питания и настроения при университете Дикина в Джилонге Вольфанг Маркс доказал, что от потребления ультраобработанных продуктов при плохих показателях здоровья у человека могут появиться смертельные сердечные заболевания.

Существует классификация продуктов по уровню обработки.

  • Необработанные или минимально обработанные: в их число входят съедобные части растений или животных, пастеризованное молоко, а также сушёные, замороженные или измельчённые продукты;
  • Обработанные кулинарные ингредиенты: растительное и животное масло, сахар, уксус, соль и мёд;
  • Обработанные пищевые продукты: хлеб, сыр, консервы, колбасы, копчёная рыба, солёные или засахаренные орехи и семена;
  • Ультраобработанные продукты: газировка, сладости и шоколад, мороженое, фастфуд, пицца, чипсы и сухарики, сухие завтраки.

Учёные считают, что потребление ультраобработанной пищи может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%, диабета 2 типа — на 12%, а также риска развития тревожности — на 48-53%. Также такое питание может увеличить риск ожирения, проблемы со сном, риск развития депрессии.

Эпидемиолог рака Фан Фан Чжан рассказала, что подобные продукты содержат много калорий, сахара, натрия и мало клетчатки. Это и способствует ухудшению здоровья. В то же время доказательств связи между потреблением ультраобработанных продуктов и астмой, состоянием желудочно-кишечного тракта и кардиометаболическими факторами риска было мало.

Сократить потребление ультрапереработанных продуктов можно, покупая свежие продукты и приготавливая их самостоятельно. Также важно:

  • изучать и сравнивать этикетки продуктов и выбирать менее обработанные;
  • важно добавить в свой рацион свежие, замороженные или консервированные фрукты, овощи, фасоль и бобовые;
  • желательно заменить сладкие напитки водой.
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