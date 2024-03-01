Исследование: частое употребление пиццы может привести к ранней смерти

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Научный сотрудник Центра питания и настроения при университете Дикина в Джилонге Вольфанг Маркс доказал, что от потребления ультраобработанных продуктов при плохих показателях здоровья у человека могут появиться смертельные сердечные заболевания.
Существует классификация продуктов по уровню обработки.
Учёные считают, что потребление ультраобработанной пищи может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%, диабета 2 типа — на 12%, а также риска развития тревожности — на 48-53%. Также такое питание может увеличить риск ожирения, проблемы со сном, риск развития депрессии.
Эпидемиолог рака Фан Фан Чжан рассказала, что подобные продукты содержат много калорий, сахара, натрия и мало клетчатки. Это и способствует ухудшению здоровья. В то же время доказательств связи между потреблением ультраобработанных продуктов и астмой, состоянием желудочно-кишечного тракта и кардиометаболическими факторами риска было мало.
Сократить потребление ультрапереработанных продуктов можно, покупая свежие продукты и приготавливая их самостоятельно. Также важно: