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Posted Вчера, 18:43

Published Вчера, 18:43

Modified Вчера, 18:53

Updated Вчера, 18:53

В Сети распространяют фейк с «сознательной белгородкой»

Продукты за голос за Путина: в Сети появился очередной фейк с «белгородкой»

13 февраля 2024, 18:43
Фото: 1MI

В Сети распространяют фейк с «сознательной белгородкой»

В белгородских пабликах появилось видео, на котором женщина, выдавая себя за белгородку, рассказывает о неких продуктовых наборах, которые якобы выдают тем, кто проголосует на предстоящих выборах за Владимира Путина. Фейк разоблачили в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».
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Выборы

Очередной фейк рассылают по предложкам белгородских пабликов. Женщина на видео рассказывает, что в администрации Нового Оскола якобы выдают «пакетик с продуктами» за то, что жители на предстоящих выборах проголосуют за Владимира Путина.

Однако данное видео — фейковое. Так, главной героиней ролика является актриса, которая ранее уже засветилась в лживых видео. К примеру, она выдавала себя за соседку матери, чей сын, боец СВО, якобы погиб от снаряда в Шебекино.

Кроме того, женщина в своём обращении допустила ошибку, которая сразу же «режет слух» коренному жителю Белгородской области. Она поставила неверное ударение в названии региона, назвав его «БЕлгородской областью».

Видео: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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