Продукты за голос за Путина: в Сети появился очередной фейк с «белгородкой»

Posted Вчера, 18:43
Published Вчера, 18:43
Modified Вчера, 18:53
Updated Вчера, 18:53
Очередной фейк рассылают по предложкам белгородских пабликов. Женщина на видео рассказывает, что в администрации Нового Оскола якобы выдают «пакетик с продуктами» за то, что жители на предстоящих выборах проголосуют за Владимира Путина.
Однако данное видео — фейковое. Так, главной героиней ролика является актриса, которая ранее уже засветилась в лживых видео. К примеру, она выдавала себя за соседку матери, чей сын, боец СВО, якобы погиб от снаряда в Шебекино.
Кроме того, женщина в своём обращении допустила ошибку, которая сразу же «режет слух» коренному жителю Белгородской области. Она поставила неверное ударение в названии региона, назвав его «БЕлгородской областью».