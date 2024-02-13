Продукты за голос за Путина: в Сети появился очередной фейк с «белгородкой»

В Сети распространяют фейк с «сознательной белгородкой»

В белгородских пабликах появилось видео, на котором женщина, выдавая себя за белгородку, рассказывает о неких продуктовых наборах, которые якобы выдают тем, кто проголосует на предстоящих выборах за Владимира Путина. Фейк разоблачили в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».