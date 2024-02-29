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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Владимир Путин

Послание президента Федеральному собранию: что расскажет Путин о будущем России

29 февраля 2024, 06:45
Фото: 1MI
Владимир Путин

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию

29 февраля президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию. Это станет 19-м обращением главы государства к законодателям. На трибуну в московском Гостином Дворе Путин выйдет в полдень, пишет РИА «Новости».

Сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием. Содержание послания не раскрывалось, но, вероятно, речь пойдёт в том числе о социальной политике. На это намекал и сам глава государства.

Где посмотреть выступление президента?

Владимир Путин будет выступать сегодня в полдень в московском Гостином Дворе. Продолжительность речи неизвестна, но федеральные каналы отводят на это час. Прямую трансляцию в том числе можно будет посмотреть на ТВ-каналах. Но ещё послание покажут в 22 кинотеатрах 20 городов России. Добавим, что транслировать речь президента будут и в кинотеатре Старого Оскола.

Что касается текста, то президент традиционно составляет его самостоятельно, уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Это станет 19-м обращением Владимира Путина к законодателям. Мероприятие проводится ежегодно. Исключениями стали только 2017 и 2022 годы.

О чём будет говорить Владимир Путин?

Содержание речи держится в секрете до последнего момента. Прошлогоднее послание, например, было посвящено ходу СВО и противостоянию с коллективным Западом, но затрагивались и другие вопросы.

Послание Путина в этом году состоится незадолго до президентских выборов. И это станет основой предвыборной кампании действующего главы государства. В ЦИК уточняли, что это никак не нарушает российское законодательство.

Также известно, что на выступление президента, как и в прошлом году, пригласили участников спецоперации. Концерта-митинга после выступления Владимира Путина не будет.

Несмотря на то, что речь держится в тайне, информация о содержании всё-таки имеется. Об этом говорил и сам президент. В частности, могут быть озвучены новые меры поддержки семей. Дело в том, что 2024 год в России является Годом семьи. «Именно семья должна быть в центре всей государственной политики», — отмечал ранее президент.

Эксперты тоже склоняются к тому, что социальная тематика станет доминирующей.

В Госдуме предполагают, что Путин будет говорить и о спецоперации. Также президент затронет рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан, развитие производства, считает депутат Дмитрий Перминов.

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