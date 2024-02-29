Послание президента Федеральному собранию: что расскажет Путин о будущем России

Несмотря на то, что речь держится в тайне, информация о содержании всё-таки имеется. Об этом говорил и сам президент. В частности, могут быть озвучены новые меры поддержки семей. Дело в том, что 2024 год в России является Годом семьи. «Именно семья должна быть в центре всей государственной политики», — отмечал ранее президент.