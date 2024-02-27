На большом экране: послание Путина покажут в кинотеатре под Белгородом

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатре Старого Оскола. Просмотр будет доступен в кинотеатре «Синема 5». На сайте указано, что прямая трансляция начнётся в 12:00 29 февраля. Вход бесплатный.
Также известно, что послание президента покажут в 23 кинотеатрах сети «Синема 5» в 20 городах России.
Как рассказал представитель «Синема 5» РИА «Новости», спрос на просмотр обращения оказался везде высокий. В компании пояснили, что послание президента должны услышать как можно больше жителей страны.
В «Синема 5» уточнили для «Осторожно, новости», что с помощью таких массовых показов сеть внесёт вклад в укрепление и объединение общества.