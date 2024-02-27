Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Владимир Путин

На большом экране: послание Путина покажут в кинотеатре под Белгородом

27 февраля 2024, 10:08
Фото: 1MI
Владимир Путин

В кинотеатре Старого Оскола покажут послание президента Федеральному собранию

Сеанс пройдёт в кинотеатре «Синема 5». Прямая трансляция начнётся 29 февраля в 12:00. Вход бесплатный.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатре Старого Оскола. Просмотр будет доступен в кинотеатре «Синема 5». На сайте указано, что прямая трансляция начнётся в 12:00 29 февраля. Вход бесплатный.

Также известно, что послание президента покажут в 23 кинотеатрах сети «Синема 5» в 20 городах России.

Как рассказал представитель «Синема 5» РИА «Новости», спрос на просмотр обращения оказался везде высокий. В компании пояснили, что послание президента должны услышать как можно больше жителей страны.

В «Синема 5» уточнили для «Осторожно, новости», что с помощью таких массовых показов сеть внесёт вклад в укрепление и объединение общества.

Афиша показа обращения президентаАфиша показа обращения президента
Афиша показа обращения президента
Фото: скрин с сайта кинотеатра в Старом Осколе
Названа дата обращения Владимира Путина к Федеральному собранию
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа дата обращения Владимира Путина к Федеральному собраниюЧиновники из Шебекино получили госнаграды от ПутинаПрезидент России Владимир Путин поздравит 57 белгородцев
#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Старый Оскол#Кинотеатр#Новости Старого Оскола#Белгород#Алина Харина#Послание#Федеральное Собрание
Подпишитесь
Что грохотало в небе над Белгородской областью?
Сегодня, 10:16
На каких именно коррупционных нарушениях попались 23 белгородских чиновника?
Сегодня, 07:33
Фонтаны фекалий «украсили» Новую жизнь в Белгороде
Сегодня, 09:24
От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»
Сегодня, 07:25
Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?
Сегодня, 09:48