Нужно ли платить за повреждение товара в магазине?

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Если покупатель в магазине случайно повредил товар — например, разбил бутылку, размещённую на стенде, когда в узком проходе стояло много коробок, то его вины в этом нет. В таком случае продавцы сами не создали условия, в которых товар на полке можно было бы не задеть.
Согласно статье 493 Гражданского кодекса России, договор купли-продажи между покупателем и продавцом заключается после покупки и выдачи чека. В данном случае покупки не было, поэтому ущерб должен оплатить сам магазин. Если же руководство пытается переложить ответственность на покупателя, ему нужно будет доказать умышленное повреждение товара.
На официальном сайте Роспотребнадзора отметили, что при намеренном повреждении товара должен платить сам покупатель. Например, житель пришёл пьяный и упал на стеллаж или намеренно уронил банку на пол. В таком случае магазин имеет полное право потребовать с покупателя оплаты повреждённого товара.