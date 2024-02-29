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Published Сегодня, 08:34

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Белгородцам объяснили, в каких случаях надо платить за повреждённый товар

Нужно ли платить за повреждение товара в магазине?

29 февраля 2024, 08:34
Фото: 1MI

Белгородцам объяснили, в каких случаях надо платить за повреждённый товар

Что делать, если случайно повредили товар в магазине? На этот вопрос попытались ответить журналисты newia.ru: они объяснили, нужно ли платить за повреждённый товар и что делать, если это было сделано не умышленно.

Если покупатель в магазине случайно повредил товар — например, разбил бутылку, размещённую на стенде, когда в узком проходе стояло много коробок, то его вины в этом нет. В таком случае продавцы сами не создали условия, в которых товар на полке можно было бы не задеть.

Согласно статье 493 Гражданского кодекса России, договор купли-продажи между покупателем и продавцом заключается после покупки и выдачи чека. В данном случае покупки не было, поэтому ущерб должен оплатить сам магазин. Если же руководство пытается переложить ответственность на покупателя, ему нужно будет доказать умышленное повреждение товара.

На официальном сайте Роспотребнадзора отметили, что при намеренном повреждении товара должен платить сам покупатель. Например, житель пришёл пьяный и упал на стеллаж или намеренно уронил банку на пол. В таком случае магазин имеет полное право потребовать с покупателя оплаты повреждённого товара.

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#Общество#Магазин#Россия#Товар#Белгород#Александра Склярова
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