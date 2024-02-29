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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В белгородской компании «Квил» появился новый директор

Наследник? В белгородском «Квиле» сменился руководитель, но не его фамилия

29 февраля 2024, 13:03
Фото: 1MI

В белгородской компании «Квил» появился новый директор

По новым данным от сервиса «Спарк», директором компании вместо Виктора Ковалёва стал, возможно, его сын.

В ООО «Квил», зарегистрированном на улице Студенческой в Белгороде, поменялся руководитель. С 20 февраля на место Виктора Ковалёва пришёл Константин Ковалёв. Точных данных о том, является ли он родственником бывшего директора, нет. Но Бел.Ру позвонило в приёмную компании и там нам официально ответили, что Константин Ковалёв — сын Виктора Ковалёва.

При всём этом большей долей в уставном капитале «Квила» по-прежнему владеет Виктор Ковалёв — у него 60%, а остальные 40% принадлежат всё так же Елене Ковалёвой. За 2022 год компания, занимающаяся арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, отчиталась о чистой прибыли в 48 млн рублей.

А мы напомним, что Константин Ковалёв также является гендиректором и на 20% совладельцем ООО Завод «Краски Квил». Деятельность последнего связана с производством красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

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