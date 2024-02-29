Наследник? В белгородском «Квиле» сменился руководитель, но не его фамилия

В ООО «Квил», зарегистрированном на улице Студенческой в Белгороде, поменялся руководитель. С 20 февраля на место Виктора Ковалёва пришёл Константин Ковалёв. Точных данных о том, является ли он родственником бывшего директора, нет. Но Бел.Ру позвонило в приёмную компании и там нам официально ответили, что Константин Ковалёв — сын Виктора Ковалёва.