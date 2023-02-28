Белгородский «Квил» в 2022 году увеличил прибыль в пять с лишним раз

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Так, согласно отчёту, «Квил» заработал за 2022 год 48 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году компания отчиталась о прибыли в 9,2 млн рублей. Примерно такую же прибыль организация фиксировала и три года подряд до этого.
Директор компании — Виктор Ковалёв, он владеет 60% уставного капитала фирмы. Остальными процентами владеет Елена Ковалёва. Сфера деятельности «Квила» — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Ещё один Ковалев, но уже Константин, является генеральным директором ООО Завод «Краски Квил». Компания зарегистрирована в Белгороде в 2001 году. Организация занимается производством красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.
Отметим, что с последней фирмы Белоблводоканал требует в судебном порядке 1,1 млн рублей.