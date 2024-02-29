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Published Сегодня, 13:29

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Банковская карта

Белгородец три месяца получал пенсию матери после её смерти. Теперь ему грозит суд

29 февраля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Банковская карта

Белгородец получал пенсию матери после её смерти

Женщина проживала в Прохоровском районе. После её смерти сын белгородки забрал банковскую карту и, зная пин-код, снимал поступающую на неё пенсию. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Пенсия

Житель Прохоровского района после похорон своей матери забрал её банковскую карту и, зная пин-код, снимал с неё поступающую пенсию. Это продолжалось на протяжении трёх месяцев. За всё время мужчина забрал более 44,5 тыс. рублей.

Оказалось, что в профильное учреждение не сообщили своевременно о кончине белгородки, поэтому женщине продолжали начислять пенсию. Этой возможностью воспользовался её сын.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»). В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства совершённого преступления.

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#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Пенсия#Похороны#Пенсионерка#Белгород#Александра Склярова
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