Белгородец три месяца получал пенсию матери после её смерти. Теперь ему грозит суд

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Житель Прохоровского района после похорон своей матери забрал её банковскую карту и, зная пин-код, снимал с неё поступающую пенсию. Это продолжалось на протяжении трёх месяцев. За всё время мужчина забрал более 44,5 тыс. рублей.
Оказалось, что в профильное учреждение не сообщили своевременно о кончине белгородки, поэтому женщине продолжали начислять пенсию. Этой возможностью воспользовался её сын.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»). В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства совершённого преступления.