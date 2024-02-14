Сотрудник сортировочного центра украл телефон из посылки и продал его

Posted Вчера, 11:25
Published Вчера, 11:25
Modified Вчера, 11:27
Updated Вчера, 11:27
В Белгороде 18-летний парень украл телефон из посылки на складе сортировочного центра. Молодому человеку грозит тюремный срок.
В отдел полиции в областном центре обратились представители крупного маркетплейса и сообщили о краже. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался молодой житель Строителя.
Как установили полицейские, белгородец находился на складе сортировочного центра и похитил одну из посылок. В ней находился смартфон стоимостью более 20 тыс. рублей. Телефон житель региона продал неизвестному, а деньги потратил на собственные нужды.
Парень признал свою вину и раскаялся. Против него возбудили уголовное дело по факту кражи. Молодому человеку грозит до двух лет колонии.
Напомним, в Старом Осколе местная жительница украла золотую цепочку из пункта выдачи заказов, заменив её дешёвой бижутерией. Против неё тоже возбудили уголовное дело.