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Posted Вчера, 11:25

Published Вчера, 11:25

Modified Вчера, 11:27

Updated Вчера, 11:27

Телефон

Сотрудник сортировочного центра украл телефон из посылки и продал его

14 февраля 2024, 11:25
Фото: 1MI
Телефон

Против 18-летнего белгородца возбудили дело за кражу телефона

В краже подозревают сотрудника сортировочного центра крупного маркетплейса. Парень украл одну из посылок. В ней находился смартфон, рассказали в региональном УМВД.

В Белгороде 18-летний парень украл телефон из посылки на складе сортировочного центра. Молодому человеку грозит тюремный срок.

В отдел полиции в областном центре обратились представители крупного маркетплейса и сообщили о краже. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался молодой житель Строителя.

Как установили полицейские, белгородец находился на складе сортировочного центра и похитил одну из посылок. В ней находился смартфон стоимостью более 20 тыс. рублей. Телефон житель региона продал неизвестному, а деньги потратил на собственные нужды.

Парень признал свою вину и раскаялся. Против него возбудили уголовное дело по факту кражи. Молодому человеку грозит до двух лет колонии.

Напомним, в Старом Осколе местная жительница украла золотую цепочку из пункта выдачи заказов, заменив её дешёвой бижутерией. Против неё тоже возбудили уголовное дело.

Белгородка украла в пункте выдачи золотую цепочку, заменив её на дешёвую бижутерию
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