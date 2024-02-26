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Published Сегодня, 13:48

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Пенсионер

Белгородец ударил пенсионера и украл у него кольцо, одежду и телефон

26 февраля 2024, 13:48
Фото: 1MI
Пенсионер

Белгородец попал под уголовное дело за грабёж в доме пенсионера

Подозреваемый, будучи пьяным, ворвался в дом к 71-летнему мужчине, ударил его, снял с пальца кольцо и забрал с собой телефон, кроссовки, брюки и другие вещи. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.

В Белгородском районе 35-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, проходил мимо дома 71-летнего односельчанина и решил зайти к нем в гости. На стук никто не отреагировал. Тогда злоумышленник выбил калитку, зашёл в дом в пенсионера, ударил его несколько раз и снял с пальца кольцо. Помимо этого, мужчина похитил телефон, куртку, брюки, берцы и кроссовки пожилого мужчины.

Утром родственники пострадавшего пришли его навестить, увидели травмы и обратились в полицию. Участковые установили личность подозреваемого и задержали его.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабёж (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Грабёж#Происшествия#Белгородский район#Пенсионер#Уголовное дело#Белгород#Алина Харина
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