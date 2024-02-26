Белгородец ударил пенсионера и украл у него кольцо, одежду и телефон

В Белгородском районе 35-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, проходил мимо дома 71-летнего односельчанина и решил зайти к нем в гости. На стук никто не отреагировал. Тогда злоумышленник выбил калитку, зашёл в дом в пенсионера, ударил его несколько раз и снял с пальца кольцо. Помимо этого, мужчина похитил телефон, куртку, брюки, берцы и кроссовки пожилого мужчины.