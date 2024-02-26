Белгородец ударил пенсионера и украл у него кольцо, одежду и телефон

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Белгородском районе 35-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, проходил мимо дома 71-летнего односельчанина и решил зайти к нем в гости. На стук никто не отреагировал. Тогда злоумышленник выбил калитку, зашёл в дом в пенсионера, ударил его несколько раз и снял с пальца кольцо. Помимо этого, мужчина похитил телефон, куртку, брюки, берцы и кроссовки пожилого мужчины.
Утром родственники пострадавшего пришли его навестить, увидели травмы и обратились в полицию. Участковые установили личность подозреваемого и задержали его.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабёж (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.