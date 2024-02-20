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Белгородец душил сожительницу поясом от халата за то, что ему не открывали дверь

Поймала момент: пока белгородца задерживали, племянница украла его телефон

20 февраля 2024, 11:37
Фото: 1MI

Белгородец душил сожительницу поясом от халата за то, что ему не открывали дверь

Происшествие случилось в Белгородском районе. Мужчина во время застолья начал угрожать своей сожительнице, о чём в полицию сообщила сестра подозреваемого. Пока же правоохранители задерживали белгородца, его племянница украла у него телефон и сдала в ломбард, сообщили в региональном УМВД.

Между сожителями произошёл конфликт во время семейного застолья из-за того, что возлюбленная 42-летнего мужчины на днях долго не открывала ему дверь. Вспомнив эту ситуацию, белгородец начал предъявлять женщине претензии и угрожать физической расправой. Чтобы доказать серьёзность своих намерений, он повалил возлюбленную на пол и стал душить поясом от халата.

На застолье присутствовали сестра и племянница подозреваемого, которые сообщили о произошедшем в полицию. На место прибыли правоохранительные органы и задержали мужчину.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Интересно, что подозреваемого обокрала его собственная племянница. Студентка воспользовалась тем, что её дядю задержали полицейские, и незаметно забрала оставленный им на подоконнике мобильный телефон. Позже она сдала его в ломбард. В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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