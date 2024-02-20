Поймала момент: пока белгородца задерживали, племянница украла его телефон

Между сожителями произошёл конфликт во время семейного застолья из-за того, что возлюбленная 42-летнего мужчины на днях долго не открывала ему дверь. Вспомнив эту ситуацию, белгородец начал предъявлять женщине претензии и угрожать физической расправой. Чтобы доказать серьёзность своих намерений, он повалил возлюбленную на пол и стал душить поясом от халата.