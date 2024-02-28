Налог на СВО: мошенники нашли новый способ обманывать россиян

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Мошенники нашли ещё один способ обманывать россиян — на этот раз неким новым налогом на СВО. Соответствующие сообщения жителям страны приходят якобы от банков, но на деле это происки аферистов.
Как пишет издание, злоумышленники рассылают от имени банков письма о том, что скоро с людей якобы начнут списывать деньги в счёт налога на спецоперацию. Чтобы отказаться от этой операции, от пользователей требуют подписать необходимый документ.
Жертвы мошенников переходят по присланной ссылке на поддельный сайт и вводят свои данные. Аферисты таким образом могут списать деньги со счёта или даже взять кредит на имя человека, если им удастся обойти банковскую систему защиты.
Россиян призывают не доверять подобным сообщениям. Также гражданам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее Бел.Ру уже писало, как не попасться на удочку мошенников. Подробнее — в материале.