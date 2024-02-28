Красивые места и опасные сосульки: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Туле

С этим пунктом могут возникнуть проблемы, особенно, если решение о поездке принято за несколько дней до праздничных выходных. Несмотря на то, что гостиниц и хостелов в Туле достаточно, вакантные места занимают быстро и путешественникам придётся потратить не один час, чтобы остановиться уже хоть где-нибудь. Традиционно спрос порождает предложение, и стоимость квартир с «бабушкиным» ремонтом за сутки может достичь в праздничные выходные 12 тысяч рублей. А за 5000 рублей (стоимость хорошего номера в гостинице) довольствоваться придётся холодной, прокуренной квартирой без горячей воды, но в двух остановках от центра. Главный вывод, который можно сделать из этой истории, — бронировать жильё в Туле следует заранее.