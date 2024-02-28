Красивые места и опасные сосульки: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Туле

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Тула расположена на севере Среднерусской возвышенности на берегу реки Упы, в 170 километрах к югу от Москвы. Расстояние до Тулы от Белгорода составляет 408 км. Если отправляться в путь на машине, дорога займёт чуть более шести часов. На бензин в обе стороны уйдёт около 3500 рублей.
Курсируют из Белгорода в Тулу и поезда. Путь займёт от пяти часов. Стоимость билетов стартует от 1000 рублей в одну сторону. А вот автобусного сообщения с белгородского автовокзала до «самоварной столицы» России, судя по расписанию на сайте, нет.
С этим пунктом могут возникнуть проблемы, особенно, если решение о поездке принято за несколько дней до праздничных выходных. Несмотря на то, что гостиниц и хостелов в Туле достаточно, вакантные места занимают быстро и путешественникам придётся потратить не один час, чтобы остановиться уже хоть где-нибудь. Традиционно спрос порождает предложение, и стоимость квартир с «бабушкиным» ремонтом за сутки может достичь в праздничные выходные 12 тысяч рублей. А за 5000 рублей (стоимость хорошего номера в гостинице) довольствоваться придётся холодной, прокуренной квартирой без горячей воды, но в двух остановках от центра. Главный вывод, который можно сделать из этой истории, — бронировать жильё в Туле следует заранее.
Как и в Белгороде, в Туле, по всей видимости, не всё гладко с уборкой и вывозом снега вдали от центральных улиц. Остатки непогоды не просто не убирают, их складируют вдоль обочины. Порой высота грязного сугроба достигает половину человеческого роста. Кроме этого, в Туле не очень любят убирать громадные глыбы с крыш зданий. Длина сосулек иногда достигает более метра, что достаточно опасно, особенно во время температурных «качелей».
Что касается общественного транспорта, вместе с привычными для белгородцев автобусами в Туле можно прокатиться на троллейбусах и трамваях. Стоимость проезда в последнем составляет 26 рублей при безналичной оплате.
В центре Тулы есть Центр гостеприимства для туристов. Здесь продают сувениры (магниты, пряники, тарелки и т. д.) и раздают бесплатные карты города с достопримечательностями. Неподалёку есть и другие сувенирные лавки, где можно купить пряники, самовары и другие лакомства.
Тула известна тремя «ремёслами» своих жителей — производством оружия, самоваров и пряников. Каждое из них представлено в Туле музеем.
К примеру, в центре города расположен Музей самоваров. Там представлены не только модели, произведённые местными фабрикантами, но и те, что привезли из-за границы. В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды.
В шаговой доступности одна из «визитных карточек» города — Тульский кремль. Это памятник архитектуры XVI века. В музее представлены уникальные археологические находки, а также макет Тульского кремля XVII века. Это уменьшенная в 130 раз древняя крепость с мощёными улицами, с домами знатных бояр и бедных ремесленников.
Один из выходов за пределы крепости ведёт на Казанскую набережную. Она открылась для посетителей в 2018 году. До этого территория была занята складскими помещениями завода.
В конце набережной расположен Музей оружия, где представлено стрелковое и холодное оружие с XIV века до современности.
Кроме этого, в Туле можно посетить Успенский и Богоявленский соборы Тульского кремля, Музей тульского пряника, историко-мемориальный музей Демидовых, бронепоезд №13 — «Тульский рабочий», экзотариум, храмы и музеи. А ещё в Туле есть военно-патриотический парк «Патриот», где расположен музей обороны города. Музей состоит из двух павильонов, где находятся 27 тематических экспозиций, более 60 единиц мультимедийного оборудования и около 1000 подлинных предметов и раритетных вещей времён Великой Отечественной войны. Экспозиция чем-то напоминает детский парк «Мастерславль» в Белгороде из-за полного погружения в атмосферу происходящего.
Стоит отметить, что дети до 14 лет могут посещать вышеуказанные музеи бесплатно, а стоимость для взрослых стартует от 300 рублей.
Если вы отправляетесь в Тулу с детьми, можно заглянуть в торгово-развлекательный центр «Макси», где находится парк развлечений «Мисти парк». Там расположено более 50 аттракционов, полоса препятствий, зона VR, скалодромы, батутные площадки и лабиринты. Вход для взрослых бесплатный, а за одного ребёнка в выходные или праздничные дни придётся заплатить 1450 рублей за безлимитное посещение.
В целом, в Туле есть, что посмотреть и где отдохнуть. В среднем стоимость поездки вместе с проездом, жильём, сувенирами и развлечениями на троих на сутки составит порядка 16 тысяч рублей. По 10-бальной шкале путешествие в Тулу можно оценить на 8. Впечатления испортило съёмное жильё и опасные глыбы на крышах.