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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Загрязнение

Компания заплатит более 5 млн рублей за загрязнение почвы в белгородском приграничье

28 февраля 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney
Загрязнение

С белгородской компании взыскали 5 млн рублей за экологический ущерб

Шебекинская прокуратура провела проверку и выяснила, что экологический ущерб почве у реки Нежеголь нанесла управляющая компания «Коммунальщик-Л». Суд удовлетворил требования прокурора в полной мере, отметили в региональном надзорном ведомстве.

Проверка установила, что ООО «Коммунальщик-Л» загрязнило почву из-за сброса в неё неочищенных вод. Случилось это в водоохранной зоне реки Нежеголь в восточной части Шебекино Белгородской области. Размер нанесённого экологического ущерба составил более 5 млн рублей.

Шебекинский прокурор обратился в суд с иском к коммерческой организации. Суд удовлетворил требования в полном объёме.

Исполнение решения взял на контроль межрайонный прокурор.

Ранее Росприроднадзор обратился в суд с иском к Белоблводоканалу с требованием возместить экологический ущерб, нанесённый реке Осколец. Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей. Суд удовлетворил требования. Белоблводоканал пытался обжаловать приговор, но суд оставил решение без изменений.

Водоканал не смог обжаловать возмещение 4 млн рублей ущерба за нанесённый вред реке
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#Общество#Белгородская область#Река#Ущерб#Загрязнение#Почва#Белгород#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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