Компания заплатит более 5 млн рублей за загрязнение почвы в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Проверка установила, что ООО «Коммунальщик-Л» загрязнило почву из-за сброса в неё неочищенных вод. Случилось это в водоохранной зоне реки Нежеголь в восточной части Шебекино Белгородской области. Размер нанесённого экологического ущерба составил более 5 млн рублей.
Шебекинский прокурор обратился в суд с иском к коммерческой организации. Суд удовлетворил требования в полном объёме.
Исполнение решения взял на контроль межрайонный прокурор.
Ранее Росприроднадзор обратился в суд с иском к Белоблводоканалу с требованием возместить экологический ущерб, нанесённый реке Осколец. Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей. Суд удовлетворил требования. Белоблводоканал пытался обжаловать приговор, но суд оставил решение без изменений.