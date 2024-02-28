Компания заплатит более 5 млн рублей за загрязнение почвы в белгородском приграничье

Проверка установила, что ООО «Коммунальщик-Л» загрязнило почву из-за сброса в неё неочищенных вод. Случилось это в водоохранной зоне реки Нежеголь в восточной части Шебекино Белгородской области. Размер нанесённого экологического ущерба составил более 5 млн рублей.