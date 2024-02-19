Стало известно, кто оценивает нанесённый ВСУ ущерб имуществу и машинам белгородцев

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Как ранее сообщали региональные власти, выплатить компенсацию за причинённый ущерб имуществу, которое пострадало в результате обстрелов ВСУ, возможно только после получения экспертного заключения. Иногда сроки затягиваются, поскольку специализированные компании не поспевают за числом нуждающихся. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, какие организации выполняют данную работу.
Из официального ответа регионального правительства следует, что оценка нанесённого ВСУ ущерба недвижимости и автомобилям для последующей выплаты компенсации находится в ведении муниципалитетов области. К примеру, в Белгороде оценкой ущерба занимаются две организации: Белгородская лаборатория судебной экспертизы МинЮста России и компания «Бизнес-Стандарт».
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», бюджетное учреждение «Белгородская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» зарегистрирована в Белгороде в 2021 году. Отрасль — судебно-экспертная деятельность. Руководитель — Олег Пономарев. Учредителем является Минюст РФ.
Фирма «Бизнес-Стандарт» работает в Белгороде с 2012 года и занимается профессиональной, научной и технической деятельностью. Руководитель — Антон Мазур, а бенефициар и владелица — Марина Мазур. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 1,7 млн рублей, а выручка от продажи превысила 3,6 млн рублей.
В Валуйском горокруге в случае повреждения конструктивных элементов здания при прямом попадании снаряда приглашают для обследования дома специализированные фирмы «Инженерный центр строительной экспертизы и взысканий» и «Строительная экспертиза».
По информации аналитической системы, компания «Инженерный центр строительной экспертизы и взысканий» зарегистрирована в Белгороде в 2017 году. Отрасль — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Руководитель — Антон Иванов. Чистая прибыль по итогам 2022 года достигла 1,5 млн рублей, а выручка от продажи составила 35 млн рублей. Владельцами организации являются Антон Иванов (50% доли в УК) и Алексей Черенков (50% доли в УК).
Что касается организации «Строительная экспертиза», она также зарегистрирована в Белгороде. Работает фирма с 2007 года и занимается судебно-экспертной деятельностью. Руководитель и бенефициар — Геннадий Смоляго. Он же является владельцем предприятия. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 1,3 млн рублей, а выручка от продажи — 4,2 млн рублей.
Стоит отметить, что у компании есть сведения о заключённых контрактах за 2016 год. Тогда фирма подписала один договор на 229 тысяч рублей. За пять лет среди крупнейших заказчиков значится ФГКУ «Росгранстрой».
На территории Грайворонского горокруга оценкой нанесённого ущерба занимаются две организации: «Экспертцентр» и тот же «Инженерный центр строительной экспертизы и изысканий».
Организация «Экспертцентр» работает в Белгороде с 2008 года. Отрасль — предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Руководитель, владелица и бенефициар — Татьяна Бородавкина. В 2022 году при выручке от продажи в 3,4 млн рублей убыток компании составил 28 тысяч рублей.
Что касается компаний, которые занимаются оценкой ущерба в остальных приграничных муниципалитетах, в правительстве посоветовали обратиться за полной информацией непосредственно в администрации районов и округов.
При этом областные власти отметили, что заказчиками работ по оценке являются районные администрации. Оплата услуг экспертных фирм производится из внебюджетных источников. Однако точную сумму власти озвучивать не стали.
Напомним, по официальной информации мэра Белгорода Валентина Демидова, после обстрела областного центра 15 февраля были зафиксированы повреждения 57 автомобилей. Эксперты приступить к оценке машин, чтобы оформить документацию для проведения компенсационных выплат, должны были 16 февраля.
Мэр добавил, что после ЧП 7 февраля пострадало 89 транспортных средств. До 25 февраля власти намерены завершить расчёты размеров ущерба, а до 1 марта произвести выплаты владельцам. Всего с 29 декабря в Белгороде в результате обстрелов было повреждено 918 автомобилей. Компенсации оформили по 684 машинам.