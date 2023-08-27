Следком РФ: экспертизы подтвердили смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 11:22
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — сообщил Следственный комитет РФ днём 27 августа.
Ранее уточнялось, что на борту разбившегося бизнес-джета находился Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Макарян Евгений, Пропустин Сергей, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Матусеев Николай, а также члены экипажа: Левшин Алексей, Каримов Рустан, Распопова Кристина.
После смерти Пригожина Путин высказался о нём, как о «талантливом человеке со сложной судьбой», а белгородцы, узнав о гибели бывшего главы ЧВК «Вагнер», стали нести цветы к мемориалу в областном центре. Чем запомнился Пригожин жителям региона, можете прочесть в нашем материале.