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Пригожин

Следком РФ: экспертизы подтвердили смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе

27 августа 2023, 10:49
Фото: "Кепка Пригожина" в Telegram
Пригожин

Следком РФ официально подтвердил смерть Евгения Пригожина

Федеральное ведомство отчиталось, что все десять человек, погибшие после крушения самолёта в Тверской области, опознаны.
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Следком

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — сообщил Следственный комитет РФ днём 27 августа.

Ранее уточнялось, что на борту разбившегося бизнес-джета находился Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Макарян Евгений, Пропустин Сергей, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Матусеев Николай, а также члены экипажа: Левшин Алексей, Каримов Рустан, Распопова Кристина.

После смерти Пригожина Путин высказался о нём, как о «талантливом человеке со сложной судьбой», а белгородцы, узнав о гибели бывшего главы ЧВК «Вагнер», стали нести цветы к мемориалу в областном центре. Чем запомнился Пригожин жителям региона, можете прочесть в нашем материале.

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#Общество#Происшествия#Татьяна Алексютина#Самолёт#Спецоперация#Крушение#Бизнес-джет#Следком#Евгений Пригожин#Пригожин#Дмитрий Уткин#Чекалов Валерий
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