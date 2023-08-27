Следком РФ: экспертизы подтвердили смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе

После смерти Пригожина Путин высказался о нём, как о «талантливом человеке со сложной судьбой», а белгородцы, узнав о гибели бывшего главы ЧВК «Вагнер», стали нести цветы к мемориалу в областном центре. Чем запомнился Пригожин жителям региона, можете прочесть в нашем материале.