Эксперт из Белгорода рассказала, почему фейки с каждым разом становятся всё нелепее

Журналист Бел.Ру пообщался с кандидатом филологических наук Анной Белоедовой. Доцент кафедры коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью НИУ «БелГУ» объяснила, как отличить фейк от реальной новости. По её словам, это может быть непросто, потому что фейк имитирует реальность и, что даже хуже, конструируется так, чтобы походить на неё даже больше, чем достоверные сообщения о реальных событиях.