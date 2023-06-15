Эксперт из Белгорода рассказала, почему фейки с каждым разом становятся всё нелепее

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Журналист Бел.Ру пообщался с кандидатом филологических наук Анной Белоедовой. Доцент кафедры коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью НИУ «БелГУ» объяснила, как отличить фейк от реальной новости. По её словам, это может быть непросто, потому что фейк имитирует реальность и, что даже хуже, конструируется так, чтобы походить на неё даже больше, чем достоверные сообщения о реальных событиях.
По сути, фейк — это медиапродукт, поданный в формате новостной журналистики, он конструируется влиятельными акторами (субъектами - прим. Бел.Ру) и распространяется такими же влиятельными медиаагентами для достижения политических и коммерческих целей. Фейки легитимизируются авторитетными для аудитории новостными медиа, потому и воспринимаются читателями как надёжные и достоверные.
Анна Белоедова
По мнению эксперта, решить проблему можно повышением медиаграмотности. Важно и учиться фактчекингу. Белоедова привела ряд важных факторов, которые необходимо учитывать при проверке новостей:
По мнению Белоедовой, благодаря развитию социальных сетей скорость подачи информации становится ключевым ресурсом в борьбе за внимание аудитории. Здесь на качество никто уже смотреть не будет: главное — создать как можно больше медийного шума.
Даже неумело сфабрикованный фейк, распространенный влиятельным медиаагентом, заставит в себя поверить сам. Чем более шокирующая новость, тем охотнее в неё верит и тем охотнее её распространяет аудитория, даже особо не задумываясь, достоверна ли она. Особенно, если это касается жизни и здоровья близких.
Анна Белоедова
За год спецоперации Белгородская область повидала множество фейков. Подборка самых нелепых из них — в нашем февральском материале.
Как считает эксперт, доверять нужно официальным источникам, СМИ с хорошей репутацией, в том числе региональным. Однозначно не стоит бездумно пересылать друг другу громкие новости от анонимных источников без подтверждения: лучше дождаться комментария тех, кто за что-то отвечает.
Вред от фейков значительный. Событий много, они происходят прямо сейчас, и большая часть аудитории даже территориально находится далеко от них. Не видя и не зная, что происходит на самом деле, мы поглощаем уже переработанную информацию, упрощённую, насыщенную фактами. Эти факты связываются между собой и нашими фоновыми знаниями о медиареальности, которые мы тоже получаем из СМИ. Поэтому человек, находящийся в плену фейков, не может из этого выбраться.
Анна Белоедова
В условиях кризиса и острых ситуаций это очень опасно, так как человек не может адекватно оценивать то, что происходит вокруг него, отмечает эксперт.
С началом спецоперации резкой популярностью стал пользоваться мессенджер Telegram. Во многом это обусловлено тем, что информация в нём распространяется свободно и без препятствий — что на руку многим признанным в России иноагентам.
С одной стороны, люди могут обращаться к иноагентам в попытке поиска альтернативных информационных нарративов для сравнения, с другой − некритичное восприятие информации, публикуемое такими источниками, может вызвать диссонанс, беспокойство и неспособность отличить манипуляции от объективной подачи информации, особенно в сегодняшних сложных геополитических условиях.
Анна Белоедова
По мнению эксперта, эту проблему можно решить путём создания понятных и доступных списков запрещенных СМИ. Он должен будет направить людей в потоке информации и объяснить, почему тот или иной ресурс был признан Минюстом выполняющим функцию иноагента.
Такая просветительская деятельность, по крайне мере, даст понять, почему именно стоит избегать таких источников информации или почему стоит относиться к ним довольно критично.
Анна Белоедова