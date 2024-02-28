Водоканал не смог обжаловать возмещение 4 млн рублей ущерба за нанесённый вред реке

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежской области поддержал требование Росприроднадзора к Белгородскому областному водоканалу о возмещении более 4 млн рублей ущерба, причинённого реке Осколец.
Два года назад инспекторы управления обнаружили, что предприятие сбрасывает сточные воды с очистных сооружений в водоём. При этом были превышены нормы. В добровольном порядке ущерб предприятие не возместило. Росприроднадзор решил обратиться в суд.
Арбитражный суд Белгородской области требование ведомства удовлетворил. Однако, не согласившись с этим решением, водоканал подал жалобу в апелляционный суд, но решение суда первой инстанции оставили в силе.