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Водоём

Водоканал не смог обжаловать возмещение 4 млн рублей ущерба за нанесённый вред реке

28 февраля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Водоём

Суд оставил без изменения наказание белгородскому водоканалу за вред реке

Суд первой инстанции поддержал иск о взыскании 4 млн рублей ущерба с Белгородского областного водоканала. Предприятие с этим решением не согласилось и попыталось обжаловать. Подробности рассказывает Центрально-Чернозёмное управления Росприроднадзора.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежской области поддержал требование Росприроднадзора к Белгородскому областному водоканалу о возмещении более 4 млн рублей ущерба, причинённого реке Осколец.

Два года назад инспекторы управления обнаружили, что предприятие сбрасывает сточные воды с очистных сооружений в водоём. При этом были превышены нормы. В добровольном порядке ущерб предприятие не возместило. Росприроднадзор решил обратиться в суд.

Арбитражный суд Белгородской области требование ведомства удовлетворил. Однако, не согласившись с этим решением, водоканал подал жалобу в апелляционный суд, но решение суда первой инстанции оставили в силе.

За нанесённый вред реке Осколец с водоканала взыскали 4 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Река#Водоканал#Новости Белгорода#Апелляция#Белгород#Алина Харина#Сток
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