Белгородцы опять остались без воды: водоканал сообщил о новых аварийных отключениях

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Белоблводоканал предупредил белгородцев об очередных аварийных отключениях воды. На этот раз частично без водоснабжения остались жители шести улиц областного центра.
Отключения произошли в том числе в центре города. Временно без воды остались некоторые дома на проспекте Богдана Хмельницкого, улицах Некрасова, Садовой, Мичурина, Шершнёва и Гагарина. О причинах случившегося не сообщается.
21 февраля с такой же проблемой столкнулись в 3-м и 4-м Новых переулках, на Щорса, 36а, переулке Лучевом и улице Пригородной в Белгороде. В тот же день аварийные отключения зафиксировали и в ряде муниципалитетов области, в том числе в Старооскольском, Губкинском, Валуйском горокругах, Белгородском районе.
Информацию о причинах случившегося ГУП «Белоблводоканал» предоставить не смог.