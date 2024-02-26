Белгородцы опять остались без воды: водоканал сообщил о новых аварийных отключениях

21 февраля с такой же проблемой столкнулись в 3-м и 4-м Новых переулках, на Щорса, 36а, переулке Лучевом и улице Пригородной в Белгороде. В тот же день аварийные отключения зафиксировали и в ряде муниципалитетов области, в том числе в Старооскольском, Губкинском, Валуйском горокругах, Белгородском районе.