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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Отключение воды

Белгородцы опять остались без воды: водоканал сообщил о новых аварийных отключениях

26 февраля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Отключение воды

Шесть улиц Белгорода частично остались без воды

Белоблводоканал сообщил об очередных аварийных отключениях воды. Частично отключилась вода на шести улицах.
Сюжет
Вода

Белоблводоканал предупредил белгородцев об очередных аварийных отключениях воды. На этот раз частично без водоснабжения остались жители шести улиц областного центра.

Отключения произошли в том числе в центре города. Временно без воды остались некоторые дома на проспекте Богдана Хмельницкого, улицах Некрасова, Садовой, Мичурина, Шершнёва и Гагарина. О причинах случившегося не сообщается.

21 февраля с такой же проблемой столкнулись в 3-м и 4-м Новых переулках, на Щорса, 36а, переулке Лучевом и улице Пригородной в Белгороде. В тот же день аварийные отключения зафиксировали и в ряде муниципалитетов области, в том числе в Старооскольском, Губкинском, Валуйском горокругах, Белгородском районе.

Информацию о причинах случившегося ГУП «Белоблводоканал» предоставить не смог.

На нескольких улицах Белгорода отключили воду
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