Росприроднадзор судится с водоканалом из-за сброса сточных вод в реку Осколец

В областном водоканале Бел.Ру также подтвердили, что во время выездной проверки в январе 2022 года Росприроднадзор отобрал пробу вод в месте сброса сточных вод с очистных сооружений для проверки эффективности работы указанных сооружений. В январе 2023 года в адрес «Губкин Сервис» поступила претензия о добровольном возмещении вреда, причинённого водному объекту. Сейчас иск о взыскании суммы вреда находится на рассмотрении в Арбитражном суде.