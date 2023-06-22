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Росприроднадзор судится с водоканалом из-за сброса сточных вод в реку Осколец

22 июня 2023, 06:41
Фото: 1MI
Иск Росприроднадзора появился на сайте Арбитражного суда области 7 июня. Неочищенные сточные воды сбрасывал «Губкин Сервис». Сейчас предприятие присоединилось к Белоблводоканалу.

Центрально-чернозёмное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало в суд на ГУП «Белгородский областной водоканал». Чтобы узнать в чём причина конфликта, Бел.Ру направило официальные запросы участникам судебного разбирательства.

В Росприроднадзоре сообщили, что во время выездной плановой проверки было установлено, что МУП «Губкин Сервис» сбрасывало с очистных сооружений неочищенные сточные воды с превышением загрязняющих веществ. Вред, причинённый реке Осколец, предприятие не возместило в добровольном порядке, поэтому Росприроднадзор обратился в суд.

1 марта текущего года «Губкин Сервис» присоединился к ГУП «Белгородский областной водоканал». Поэтому обязанность по возмещению вреда, причинённого реке, перешла на областной водоканал.

Также в Росприроднадзоре отметили, что в адрес «Губкин Сервис» ранее направляли претензию о добровольном возмещении вреда, но претензия осталась без удовлетворения.

В областном водоканале Бел.Ру также подтвердили, что во время выездной проверки в январе 2022 года Росприроднадзор отобрал пробу вод в месте сброса сточных вод с очистных сооружений для проверки эффективности работы указанных сооружений. В январе 2023 года в адрес «Губкин Сервис» поступила претензия о добровольном возмещении вреда, причинённого водному объекту. Сейчас иск о взыскании суммы вреда находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

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#Алина Харина#Суды#Росприроднадзор#Водоканал#Осколец#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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