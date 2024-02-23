По делу об ущербе водохранилищу от Яковлевского ГОКа проведут экспертизу

Согласно материалам дела, ранее Росприроднадзор обратился в суд с иском к Яковлевскому ГОКу и попросил взыскать 110 млн рублей ущерба, который компания нанесла Крапивинскому водохранилищу в результате сброса сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ. С иском ЯГОК не согласился.