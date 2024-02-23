По делу об ущербе водохранилищу от Яковлевского ГОКа проведут экспертизу

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Согласно материалам дела, ранее Росприроднадзор обратился в суд с иском к Яковлевскому ГОКу и попросил взыскать 110 млн рублей ущерба, который компания нанесла Крапивинскому водохранилищу в результате сброса сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ. С иском ЯГОК не согласился.
Кроме того, предприятие подало ходатайство о назначении судебной экспертизы. Суд заявление удовлетворил и поручил проведение экспертизу специалисту из инженерного центра «Экспертиза, диагностика, освидетельствование». Эксперт должна будет ответить на ряд вопросов.
Среди них, соответствует ли расчёт Росприроднадзора размера причинённого вреда нормам методики Минприроды России, правильно ли отбирались пробы, производилась ли их консервация, каким образом и верно ли определена фоновая концентрация веществ, использовавшаяся при расчёте размера вреда.
Также специалист должен установить, относятся ли затраты, произведённые Яковлевским ГОКом в 2019–2021 годах в сумме к затратам, предусмотренным методикой исчисления размера вреда и подлежат ли они учёту при расчёте размера вреда, причинённого водному объекту.
На проведение экспертизы суд дал 30 суток. До окончания её проведения производство по делу приостанавливается. Определение может быть обжаловано.
В Яковлевском ГОКе Бел.Ру сообщили, что предприятие считает исковые требования Росприроднадзора необоснованными, а выполненный управлением расчёт вреда — некорректным.
«На основании ходатайства Яковлевского ГОКа судом назначена экспертиза по вопросам соответствия расчета РПН требованиям действующего законодательства и оценки достаточности данных для расчёта вреда. Кроме того, считаем необходимым при расчёте вреда учесть в полном размере плату за негативное воздействие на окружающую среду, произведённую ЯГОК, и расходы комбината на природоохранные мероприятия», — говорится в комментарии.