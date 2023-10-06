Работники белгородского фонда соцстрахования отказались от проверки ЯГОКа за взятку

Об уголовном деле против бывших сотрудников фонда сообщалось в начале года. Теперь стало известно, что одной из обвиняемых сократили размер штрафа по решению Белгородского областного суда. Подробности сообщает «Ъ-Черноземье».

Сюжет Уголовное дело