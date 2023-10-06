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Работники белгородского фонда соцстрахования отказались от проверки ЯГОКа за взятку

Работники белгородского фонда соцстрахования отказались от проверки ЯГОКа за взятку

6 октября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Об уголовном деле против бывших сотрудников фонда сообщалось в начале года. Теперь стало известно, что одной из обвиняемых сократили размер штрафа по решению Белгородского областного суда. Подробности сообщает «Ъ-Черноземье».

Экс-сотрудников белгородского фонда социального страхования поймали на получении взятки от представителей Яковлевского ГОКа. За деньги должностные лица согласились не проводить проверку на предприятии.

Как сообщается, Белгородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы и представления на приговор от фигурантов и сократил размер штрафа одной из бывших сотрудниц.

Экс-работник организации получил 2,4 млн рублей штрафа, его лишили права занимать определённые должности на четыре года, пишет издание.

Экс-сотруднице фонда соцстрахования назначили штраф в 1,5 млн рублей с запретом занимать должности на 2,5 года. Ранее Октябрьский райсуд назначил женщине штраф в 2,1 млн рублей. Приговор изменили из-за «неправильного применения уголовного закона».

Преступление выявили сотрудники ФСБ и служба безопасности ЯГОКа. В марте 2022 года должностные лица фонда проводили на предприятии проверку. Они получили взятку в 100 тыс. рублей от представителя комбината. Взамен тот попросил не проводить всестороннюю проверку.

Об уголовном деле сообщалось ещё в начале года.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Проверка#Взятка#Суд#Апелляция#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский ГОК#Соцфонд
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