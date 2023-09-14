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Яковлевский ГОК не согласен с требованиями Росприроднадзора на 110 млн рублей

Яковлевский ГОК не согласен с требованиями Росприроднадзора на 110 млн рублей

14 сентября 2023, 16:25
Фото: 1MI
В предприятии заявили, что защита окружающей среды для них первостепенна, а подход к подсчёту ущерба со стороны ведомства некорректен. Они готовы отстаивать свою позицию в суде.
Сюжет
Суд

После нашей публикации о требовании Росприроднадзора к Яковлевскому ГОКу выплатить свыше 110,8 млн рублей, пресс-служба предприятия прокомментировала ситуацию. В ГОКе отметили, что инвестировали в очистку сточных вод более 200 млн рублей, а к требованиям по составу сбрасываемых в Крапивенское водохранилище вод относятся добросовестно. Они готовы судиться с ведомством.

Претензии, направленные Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, считаем некорректными в части подхода к расчётам при оценке ущерба. Свою позицию готовы представить в суде. Продолжается реализация эксперимента по внедрению круглогодичной фитоочистной системы с использованием искусственных плавающих островов со специально подобранными прибрежно-водными растениями.
Пресс-служба яковлевского ГОКа

Напомним, ранее в пресс-службе Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора сообщили о большом количестве найденных в пробах сбрасываемых сточных вод загрязняющих веществ, которые превышают допустимые нормативы и могут навредить водохранилищу. Тогда в качестве компенсации ГОКу предложили заплатить свыше 110,8 млн рублей. Добровольно выплата не поступила, и ведомство потребовало выплату через Арбитражный суд.

С Яковлевского ГОКа потребовали 110 млн за сбросы в водохранилище под Белгородом
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#Белгородская область#Экология#Суд#Сточные воды#Водохранилище#Загрязнение#Белгород#Яковлевский ГОК#Росприроднадзор#Милена Фишер
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