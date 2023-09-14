Яковлевский ГОК не согласен с требованиями Росприроднадзора на 110 млн рублей

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
После нашей публикации о требовании Росприроднадзора к Яковлевскому ГОКу выплатить свыше 110,8 млн рублей, пресс-служба предприятия прокомментировала ситуацию. В ГОКе отметили, что инвестировали в очистку сточных вод более 200 млн рублей, а к требованиям по составу сбрасываемых в Крапивенское водохранилище вод относятся добросовестно. Они готовы судиться с ведомством.
Претензии, направленные Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, считаем некорректными в части подхода к расчётам при оценке ущерба. Свою позицию готовы представить в суде. Продолжается реализация эксперимента по внедрению круглогодичной фитоочистной системы с использованием искусственных плавающих островов со специально подобранными прибрежно-водными растениями.
Пресс-служба яковлевского ГОКа
Напомним, ранее в пресс-службе Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора сообщили о большом количестве найденных в пробах сбрасываемых сточных вод загрязняющих веществ, которые превышают допустимые нормативы и могут навредить водохранилищу. Тогда в качестве компенсации ГОКу предложили заплатить свыше 110,8 млн рублей. Добровольно выплата не поступила, и ведомство потребовало выплату через Арбитражный суд.