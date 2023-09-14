Яковлевский ГОК не согласен с требованиями Росприроднадзора на 110 млн рублей

После нашей публикации о требовании Росприроднадзора к Яковлевскому ГОКу выплатить свыше 110,8 млн рублей, пресс-служба предприятия прокомментировала ситуацию. В ГОКе отметили, что инвестировали в очистку сточных вод более 200 млн рублей, а к требованиям по составу сбрасываемых в Крапивенское водохранилище вод относятся добросовестно. Они готовы судиться с ведомством.