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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Аварийное жильё, фото тематическое

«Хотите сделать нас бомжами?» Жители аварийного дома боятся оказаться на улице

28 февраля 2024, 12:00
Фото: 1MI
Аварийное жильё, фото тематическое

Белгородцы жалуются на действия чиновников в истории с аварийным жильём

О проблеме рассказали жители двух многоквартирных домов, которых просят покинуть квартиры, так как жильё признали аварийным. Но, по их словам, другие квартиры им не предоставили — вместо этого готовы дать компенсации. Однако денег не хватит даже на покупку однушки, утверждают белгородцы.

Жители многоквартирных домов в селе Терновка Яковлевского городского округа записали видеообращение и опубликовали его в социальных сетях. Они рассказали, что их жильё признали аварийным ещё в 2016 году. Однако с тех пор расселили жителей только одного дома. Белгородцы, проживающие в двух других домах, всё ещё ждут переселения, хотя это должны были сделать до конца 2023 года.

Дома нам ещё не построили, поэтому нас обязывают взять деньги. Но они нам не нужны, потому что за ту сумму, которую нам хотят выдать, мы не сможем ничего купить. Нам нужно жильё. Мы жаловались администрации, прокуратуре. Теперь нас вызывают в суд, чтобы лишить единственного жилья.
объяснили ситуацию белгородцы

На обращение в социальных сетях отреагировал глава Яковлевского округа Олег Медведев. Он заявил, что по проблеме состоится встреча 29 февраля.

Однако жителей не устраивает такой ответ. По их словам, чиновник всё время говорит о том, что «вопрос стоит на контроле», однако за всё время дело не сдвинулось с мёртвой точки.

«Вам верить — себя не уважать. Дважды писала по поводу наших домов (прошу заметить, не одна я) и дважды наш вопрос не был, как вы говорите, на контроле», — добавила белгородка.

Ещё одна женщина добавила, что за ту компенсацию, которую предлагают чиновники, невозможно купить даже однокомнатную квартиру, хотя у многих жителей были двухкомнатные. Сумму белгородка не назвала.

Обращение жителей аварийного дома
Видео: Оксана Безносая / страница губернатора в соцсети
Более 1,3 тыс. белгородцев в 2024 году планируют расселить из аварийного жилья
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