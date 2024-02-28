«Хотите сделать нас бомжами?» Жители аварийного дома боятся оказаться на улице

Жители многоквартирных домов в селе Терновка Яковлевского городского округа записали видеообращение и опубликовали его в социальных сетях. Они рассказали, что их жильё признали аварийным ещё в 2016 году. Однако с тех пор расселили жителей только одного дома. Белгородцы, проживающие в двух других домах, всё ещё ждут переселения, хотя это должны были сделать до конца 2023 года.