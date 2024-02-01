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3,5 тыс. жителей Белгородской области расселили из аварийного жилья за пять лет

Более 1,3 тыс. белгородцев в 2024 году планируют расселить из аварийного жилья

1 февраля 2024, 16:18
Фото: 1MI

3,5 тыс. жителей Белгородской области расселили из аварийного жилья за пять лет

В правительстве области сообщили о результатах по расселению из аварийного и ветхого жилья на территории региона. За пять лет из таких домов переехали свыше 3,5 тыс. белгородцев. В этом году расселить должны ещё более 1,3 тыс. человек.

В правительстве региона рассказали о переселении жителей из аварийного ветхого жилья. По данным властей, за пять лет из таких домов расселили 3,5 тыс. белгородцев. Расселить удалось аварийный фонд общей площадью свыше 61,7 тыс. кв. метров.

В 2023 году расселением жителей занимались в Белгородском, Вейделевском, Волоконовском, Красногвардейском, Корочанском районах, Грайворонском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском горокругах и в Белгороде. На эти цели из бюджета потратили порядка 815 млн рублей. Площадь аварийного фонда составила 18,8 тыс. кв. метров, а переехать удалось более чем 1,1 тыс. белгородцев.

Поделились в правительстве и планами на 2024 год. Расселить в этом году должны 20,9 тыс. кв. метров аварийного фонда. Планируется, что переедут более 1,3 тыс. жителей. На это выделили 801 млн рублей. Этой деятельностью займутся в 13 муниципалитетах: Белгородском, Волоконовском, Ивнянском, Вейделевском и Корочанском районах, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском горокругах, а также в областной столице.

Добавим, что эта работа ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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