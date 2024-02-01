Более 1,3 тыс. белгородцев в 2024 году планируют расселить из аварийного жилья

Поделились в правительстве и планами на 2024 год. Расселить в этом году должны 20,9 тыс. кв. метров аварийного фонда. Планируется, что переедут более 1,3 тыс. жителей. На это выделили 801 млн рублей. Этой деятельностью займутся в 13 муниципалитетах: Белгородском, Волоконовском, Ивнянском, Вейделевском и Корочанском районах, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском горокругах, а также в областной столице.