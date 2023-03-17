Белгородцев из аварийного жилья в центре переселяют на Харгору

Posted Сегодня, 20:54
Published Сегодня, 20:54
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Во время прямого эфира Валентина Демидова к нему обратилась белгородка, которая попала под программу расселения из аварийного жилья. Она рассказала мэру, что её предыдущая квартира находилась в центре, а теперь ей предлагают переехать на Харьковскую гору.
У нас жильё в центре города, предложили взамен на Харьковской горе. Не совсем удобно. Нельзя ли с кем-то поменять?
Анастасия, жительница Белгорода
Судя по ответу Демидова, возможность выбрать другую локацию может быть — он подсказал женщине, куда нужно обратиться. Так, с подобными вопросами нужно идти в городской жилищный фонд, который находится на ул. Некрасова, дом 9/15. Можно предварительно позвонить по телефону 26-54-63 или 26-64-08. Специалисты проконсультируют.
Напомним, 7 марта на Свято-Троицком бульваре начали сносить старые здания, на месте которых появится Белый квартал.