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За четыре года более 2,4 тыс. белгородцев переселили из аварийного жилья

9 апреля 2023, 07:45
Фото: 1MI

Более 2,4 тыс. белгородцев переехали из аварийного жилья в новые квартиры

За период 2022–2035 годов аварийными признают порядка 48 тыс. кв. метров жилья, сообщили в региональном правительстве.

Более 2,4 тыс. белгородцев за четыре года переехали из аварийного жилья в новые квартиры по нацпроекту «Жильё и городская среда». Планируется, что с 2022 по 2035 год в регионе признают аварийными ещё около 48 тыс. кв. метров жилья.

Реализация национального проекта в этом году продолжается. Как уточнили в региональном правительстве, в этом году смогут жители пяти муниципалитетов и семи городских округов, в том числе Белгородского района. На эти цели из областного бюджета выделили 830 млн рублей.

Кроме того, не вошли в действующие программы, но признаны аварийными, шесть домов.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Аварийное жилье#Общество#Переселение#Нацпроект#Правительство области
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