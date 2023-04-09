За четыре года более 2,4 тыс. белгородцев переселили из аварийного жилья

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Более 2,4 тыс. белгородцев за четыре года переехали из аварийного жилья в новые квартиры по нацпроекту «Жильё и городская среда». Планируется, что с 2022 по 2035 год в регионе признают аварийными ещё около 48 тыс. кв. метров жилья.
Реализация национального проекта в этом году продолжается. Как уточнили в региональном правительстве, в этом году смогут жители пяти муниципалитетов и семи городских округов, в том числе Белгородского района. На эти цели из областного бюджета выделили 830 млн рублей.
Кроме того, не вошли в действующие программы, но признаны аварийными, шесть домов.