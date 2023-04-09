За четыре года более 2,4 тыс. белгородцев переселили из аварийного жилья

Более 2,4 тыс. белгородцев за четыре года переехали из аварийного жилья в новые квартиры по нацпроекту «Жильё и городская среда». Планируется, что с 2022 по 2035 год в регионе признают аварийными ещё около 48 тыс. кв. метров жилья.