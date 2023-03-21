С начала года более 100 белгородцев переселили из аварийного жилья

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Порядка 100 белгородцев с начала текущего года переехали в новые дома из аварийного жилья. До конца 2023 года планируется переселить около 2 тыс. жителей региона.
В текущем году расселение проведут в 14 муниципалитетах. Из бюджета региона и Фонда ЖКХ на эти цели выделили более 800 млн рублей.
Программа большая достаточно. В этом направлении мы работаем, хотя тоже понимаем, что прирастает жильё аварийное, его становится больше. Это абсолютно естественный процесс.
Вячеслав Гладков
В минувшем году из аварийного жилья переехали 722 человека. Большая часть выбрала новые дома или квартиры, остальные получили денежную компенсацию.
Региональные власти заявляли, что на 50% перевыполнили план по нацпроекту «Жильё и городская среда».