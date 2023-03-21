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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

С начала года более 100 белгородцев переселили из аварийного жилья

21 марта 2023, 08:09
Фото: 1MI

Более 800 млн рублей выделили на переселение белгородцев из аварийного жилья

В 2023 году новое жильё взамен аварийного должны получить около 2 тыс. жителей региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Порядка 100 белгородцев с начала текущего года переехали в новые дома из аварийного жилья. До конца 2023 года планируется переселить около 2 тыс. жителей региона.

В текущем году расселение проведут в 14 муниципалитетах. Из бюджета региона и Фонда ЖКХ на эти цели выделили более 800 млн рублей.

Программа большая достаточно. В этом направлении мы работаем, хотя тоже понимаем, что прирастает жильё аварийное, его становится больше. Это абсолютно естественный процесс.
Вячеслав Гладков

В минувшем году из аварийного жилья переехали 722 человека. Большая часть выбрала новые дома или квартиры, остальные получили денежную компенсацию.

Региональные власти заявляли, что на 50% перевыполнили план по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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#Наталья Корявых#Аварийное жилье#Белгородская область#Переселение#Дома#Общество#Вячеслав Гладков#Касается каждого
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