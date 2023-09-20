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Гладков вручил ключи от квартир участникам программы переселения из аварийного жилья

Гладков вручил ключи от квартир участникам программы переселения из аварийного жилья

20 сентября 2023, 10:06
Фото: 1MI
В новые квартиры въедут 40 семей в Вейделевском районе. Об этом сообщил губернатор в своих соцсетях.

В рамках рабочей поездки в Вейделевский район губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья. Всего в новое жильё въедут 40 семей.

Квартиры находятся в Вейделевке в двух многоквартирных домах на улицах Гайдара и Мира.

Очень рад вас поздравить с этим важным для каждой семьи событием. Пусть ваши дома всегда будут полной чашей радости и любви, здоровья и благополучия! И пусть в них всегда звенит детский смех! Очень рад, что, несмотря на сложную ситуацию в нашем регионе, мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства по всем программам.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что всего в текущем году планируется переселить из аварийного жилищного фонда почти 2000 человек. Для этих целей в бюджете предусмотрено более 830 млн рублей.

Напомним, за четыре года из аварийного жилья в новые квартиры по нацпроекту «Жильё и городская среда» переехали более 2,4 тыс. белгородцев. Планируется, что с 2022 по 2035 год в регионе признают аварийными ещё около 48 тыс. кв. метров жилья.

Ваш дом признали аварийным. Какое жильё вы должны получить взамен после расселения?
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