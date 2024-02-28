11-килограммового «крокодила» выловили рыбаки: фото

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Рыбаки из Орловской области выловили из реки Тим щуку весом 11 кг. Большой «крокодил», как прозвали щуку местные жители, попался на жерлицу Александра Борисова. Тот приехал на рыбалку вместе со своим отцом.
Фотографией «крокодила» орловец поделился с Telegram-каналом «Принт Ливны». Он отметил, что такая крупная рыба стала его личным рекордом, а чтобы её достать, потребовалось пробурить рядом ещё три лунки.
Добавим, что ранее другой орловец тоже поймал подобного «крокодила», но весом уже 11 кг 280 г.
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