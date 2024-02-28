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Рыбалка

11-килограммового «крокодила» выловили рыбаки: фото

28 февраля 2024, 15:59
Фото: 1MI
Рыбалка

Рыбаки из Орловской области поймали щуку весом 11 кг

О необычном улове рассказали журналисты «Орелtimes» со ссылкой на местный Telegram-канал. Пойманную орловцем щуку жители именовали «крокодилом».

Рыбаки из Орловской области выловили из реки Тим щуку весом 11 кг. Большой «крокодил», как прозвали щуку местные жители, попался на жерлицу Александра Борисова. Тот приехал на рыбалку вместе со своим отцом.

Фотографией «крокодила» орловец поделился с Telegram-каналом «Принт Ливны». Он отметил, что такая крупная рыба стала его личным рекордом, а чтобы её достать, потребовалось пробурить рядом ещё три лунки.

Добавим, что ранее другой орловец тоже поймал подобного «крокодила», но весом уже 11 кг 280 г.

Недавно белгородский рыбак рассказал о том, как спас нескольких людей, провалившихся под лёд на реке Везёлка.

Пойманная в Орловской области щукаПойманная в Орловской области щука
Пойманная в Орловской области щука
Фото: Telegram-канал «Принт Ливны»
Места знать надо: рыбак, спасший белгородцев на Везёлке, поделился подробностями
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#Общество#Орёл#Крокодил#Улов#Рыбаки#Щука#Александра Склярова
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