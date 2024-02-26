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Рыбалка

Пойманные лещи и окунь дорого обошлись белгородскому рыбаку: дело дошло до суда

26 февраля 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Рыбалка

За рыбалку в Курской области белгородца оштрафовали на 350 тысяч рублей

Житель Губкина порыбачил на Старооскольском водохранилище в Курской области и выловил 16 лещей и окуня. За незаконную рыбалку 46-летнего мужчину оштрафовали на 350 тыс. рублей, сообщают «Курские известия».
Сюжет
Суд

Рыбалка в Курской области закончилась для белгородца крупным штрафом. Он поймал 16 лещей и одного окуня на Старооскольском водохранилище. За это 46-летнего мужчину оштрафовали на 350 тыс. рублей.

Как пишет издание, в мае 2023 года белгородец выловил сетями рыбу на водохранилище. Сумма ущерба составила 16,5 тыс. рублей. Жителя региона признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (п. б, п. в ч.1 ст. 256 УК РФ).

В пресс-службе судебной системы Курской области сообщили, что житель Губкина пытался обжаловать приговор. Горшеченский районный суд оставил его без изменения.

В марте 2022 года в Белгородской области у браконьеров забрали лодку, весло, комбинезон и бинокль за незаконную рыбалку. Мужчины незаконно выловили толстолобиков в Ровеньском районе. За это против них возбудили уголовное дело.

У белгородцев за незаконную рыбалку забрали лодку, весло, комбинезон и бинокль
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#Приговор#Белгородская область#Курская область#Суд#Рыбалка#Старооскольское водохранилище#Белгород#Наталья Корявых#Лещ#Окунь
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