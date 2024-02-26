Пойманные лещи и окунь дорого обошлись белгородскому рыбаку: дело дошло до суда

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Рыбалка в Курской области закончилась для белгородца крупным штрафом. Он поймал 16 лещей и одного окуня на Старооскольском водохранилище. За это 46-летнего мужчину оштрафовали на 350 тыс. рублей.
Как пишет издание, в мае 2023 года белгородец выловил сетями рыбу на водохранилище. Сумма ущерба составила 16,5 тыс. рублей. Жителя региона признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (п. б, п. в ч.1 ст. 256 УК РФ).
В пресс-службе судебной системы Курской области сообщили, что житель Губкина пытался обжаловать приговор. Горшеченский районный суд оставил его без изменения.
В марте 2022 года в Белгородской области у браконьеров забрали лодку, весло, комбинезон и бинокль за незаконную рыбалку. Мужчины незаконно выловили толстолобиков в Ровеньском районе. За это против них возбудили уголовное дело.