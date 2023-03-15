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Три места для зимней рыбалки закрыли в Белгородской области

15 марта 2023, 15:07
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Всего в регионе к зимнему сезону открыли 11 точек для ловли рыбы. Три из них уже закрыли, причина — тонкий лёд, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Специалисты МЧС проверили толщину льда на водоёмах области. На реках она составляет от 0 до 5 сантиметров, на водохранилищах — от 7 до 15 сантиметров. Под действием солнечных лучей лёд становится неравномерным, пористым и рыхлым, теряя прочность.

В связи с этим в Белгородской области закрыли три места для зимней рыбалки из 11 основных:

  • на реке Оскол, Старый Оскол, район ул. 17 Героев;
  • на реке Осколец, Старый Оскол, район пляжа Юность;
  • на реке Нежеголь, Шебекино, район водно-спасательной станции.

В декабре толщина льда на водоёмах составляла от 3 до 9 сантиметров. Для рыбалки были пригодны шесть мест.

Однако запреты не всегда останавливают рыбаков. Ранее в Старом Осколе под лёд провалился мужчина, который решил половить рыбу в запрещённом месте.

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#Ольга Аксёнова#Ловля рыбы#Зимняя рыбалка#Закрытие#Общество#Белгородская область
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