Три места для зимней рыбалки закрыли в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Специалисты МЧС проверили толщину льда на водоёмах области. На реках она составляет от 0 до 5 сантиметров, на водохранилищах — от 7 до 15 сантиметров. Под действием солнечных лучей лёд становится неравномерным, пористым и рыхлым, теряя прочность.
В связи с этим в Белгородской области закрыли три места для зимней рыбалки из 11 основных:
В декабре толщина льда на водоёмах составляла от 3 до 9 сантиметров. Для рыбалки были пригодны шесть мест.
Однако запреты не всегда останавливают рыбаков. Ранее в Старом Осколе под лёд провалился мужчина, который решил половить рыбу в запрещённом месте.