Три места для зимней рыбалки закрыли в Белгородской области

Специалисты МЧС проверили толщину льда на водоёмах области. На реках она составляет от 0 до 5 сантиметров, на водохранилищах — от 7 до 15 сантиметров. Под действием солнечных лучей лёд становится неравномерным, пористым и рыхлым, теряя прочность.