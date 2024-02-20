Места знать надо: рыбак, спасший белгородцев на Везёлке, поделился подробностями

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
14 февраля для кого-то — День всех влюблённых, а кто-то в этот день отметил день своего спасения из-подо льда. И таких белгородцев оказалось сразу несколько. Произошло это на Везёлке в районе улицы Левобережной, где в тот день рыбачил Виктор Горбунов.
Как началась череда «проваливаний» под лёд, Виктор Евгеньевич не помнит, так как в ту сторону не смотрел и не видел, чтобы кто-то переходил реку. Понял, что произошло что-то нехорошее, когда услышал крик и увидел, что один человек уже «плавает», а второй побежал его спасать и тоже провалился.
Тогда белгородец со своими товарищами вытащил специальную верёвку около 15-20 метров, которую, как он рассказывает, много лет носил с собой, но она ни разу не пригождалась, и отправился на помощь.
«Видим — бежит кто-то третий, какой-то парень высокий, мы даже не успели что-то покричать, [чтобы предупредить]. От нас было это в 30 метрах, не меньше. Смотрим — третий провалился, но мы уже подбегали».
Началась «спасательная операция»: Виктор и другие рыбаки размотали верёвку, спасли одного утопающего, в этот момент к месту прибежал, судя по спасательному жилету, сотрудник какой-то из спецслужб. Но последний, рассказывает Горбунов, кого-то зацепил и сам провалился под лёд.
«То есть, мы одного на тот момент уже вытащили, и начали вытаскивать остальных. Слава Богу, всё хорошо обошлось, это было минут 30 всё, а вода-то холодная».
Виктор — рыбак с детства, это его любимое занятие летом и зимой. После этого случая вспоминает слова своего дедушки о том, что не только на работе, но и в рыбалке, и на любом отдыхе нужно соблюдать технику безопасности. А на реке Везёлке у мужчины места уже намётаны — где безопаснее, а куда лучше не идти.
«Надо просто знать места. Там, где они переходили, было течение. Мы это место знаем, там лёд подмывает, и никогда туда не ходим. Если бы сразу увидели первого человека там — сказали бы туда не ходить».