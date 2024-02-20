Места знать надо: рыбак, спасший белгородцев на Везёлке, поделился подробностями

Виктор — рыбак с детства, это его любимое занятие летом и зимой. После этого случая вспоминает слова своего дедушки о том, что не только на работе, но и в рыбалке, и на любом отдыхе нужно соблюдать технику безопасности. А на реке Везёлке у мужчины места уже намётаны — где безопаснее, а куда лучше не идти.