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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:12

Белгородец, который спас провалившихся под лёд людей, рассказал, что произошло

Места знать надо: рыбак, спасший белгородцев на Везёлке, поделился подробностями

20 февраля 2024, 09:09
Фото: Администрация Белгорода

Белгородец, который спас провалившихся под лёд людей, рассказал, что произошло

На прошлой неделе в Белгороде произошло ЧП — под лёд на реке Везёлке провалились сразу несколько человек, в том числе те, что пришли на помощь утопающим. Рыбака, который помог им выбраться, представят к награде. А журналисты Бел.Ру пообщались с ним и узнали подробности.

14 февраля для кого-то — День всех влюблённых, а кто-то в этот день отметил день своего спасения из-подо льда. И таких белгородцев оказалось сразу несколько. Произошло это на Везёлке в районе улицы Левобережной, где в тот день рыбачил Виктор Горбунов.

Как началась череда «проваливаний» под лёд, Виктор Евгеньевич не помнит, так как в ту сторону не смотрел и не видел, чтобы кто-то переходил реку. Понял, что произошло что-то нехорошее, когда услышал крик и увидел, что один человек уже «плавает», а второй побежал его спасать и тоже провалился.

Тогда белгородец со своими товарищами вытащил специальную верёвку около 15-20 метров, которую, как он рассказывает, много лет носил с собой, но она ни разу не пригождалась, и отправился на помощь.

«Видим — бежит кто-то третий, какой-то парень высокий, мы даже не успели что-то покричать, [чтобы предупредить]. От нас было это в 30 метрах, не меньше. Смотрим — третий провалился, но мы уже подбегали».

Началась «спасательная операция»: Виктор и другие рыбаки размотали верёвку, спасли одного утопающего, в этот момент к месту прибежал, судя по спасательному жилету, сотрудник какой-то из спецслужб. Но последний, рассказывает Горбунов, кого-то зацепил и сам провалился под лёд.

«То есть, мы одного на тот момент уже вытащили, и начали вытаскивать остальных. Слава Богу, всё хорошо обошлось, это было минут 30 всё, а вода-то холодная».

Виктор — рыбак с детства, это его любимое занятие летом и зимой. После этого случая вспоминает слова своего дедушки о том, что не только на работе, но и в рыбалке, и на любом отдыхе нужно соблюдать технику безопасности. А на реке Везёлке у мужчины места уже намётаны — где безопаснее, а куда лучше не идти.

«Надо просто знать места. Там, где они переходили, было течение. Мы это место знаем, там лёд подмывает, и никогда туда не ходим. Если бы сразу увидели первого человека там — сказали бы туда не ходить».
Рыбака, помогавшего вытаскивать провалившихся под лёд белгородцев, хотят наградить
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