«Петрович, мы за тебя!» Белгородцы заступились за пьяного главу Щетиновки

«Олег Петрович — уважаемый бизнесмен. Общественную работу в Щетиновке он ведёт бесплатно и немало за свои средства сделал для села. А то, что он выпил у себя дома и за свои деньги — его личное дело. Гражданин, который снимал это видео, вхож в дом, и мало того, что бухал на халяву, так ещё и делает гадости. Граждане! Опасайтесь друзей-завистников», — Елена.