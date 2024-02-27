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Белгородцы поддержали попавшего пьяным на видео главу Щетиновки

«Петрович, мы за тебя!» Белгородцы заступились за пьяного главу Щетиновки

27 февраля 2024, 17:33
Фото: Изображение Kandinsky

Белгородцы поддержали попавшего пьяным на видео главу Щетиновки

27 февраля белгородский сегмент социальных сетей потряс скандал с участием главы Щетиновского сельского поселения. Несмотря на ситуацию, поддержать попавшего на видео сильно пьяным Олега Кудря решились многие белгородцы: и те, кто его знал, и простые читатели.

Глава Щетиновского поселения Олег Кудря на опубликованных в Сети кадрах ругается матом и заявляет, что ему всё равно выборы, ведь он «всё равно будет президентом». Видео быстро разлетелось по социальным сетям и вызвало большой резонанс.

Подписчики Бел.Ру однозначно встали на сторону мужчины По их мнению, право на ошибку имеет каждый. Многие акцентировали внимание на том, что Щетиновка находится очень близко к границе, поэтому с помощью алкоголя Кудря мог бороться со стрессом. Приводим некоторые комментарии в поддержку:

«Напоили, спровоцировали, у человека сдают нервы. А кто выложил, тот *** [очень нехороший человек]», — написала Людмила Котелкина.

«Он просто сильно-сильно пьян. Так напивается — это плохо. Но если он это сделал вне рабочего времени, то в чем его преступление, нёс ведь явно пьяный бред?» — Наталья.

«Мужик выпил, обстановка сложная. Но такое выкладывать — подло», — Сергей А.

«Олег Петрович — уважаемый бизнесмен. Общественную работу в Щетиновке он ведёт бесплатно и немало за свои средства сделал для села. А то, что он выпил у себя дома и за свои деньги — его личное дело. Гражданин, который снимал это видео, вхож в дом, и мало того, что бухал на халяву, так ещё и делает гадости. Граждане! Опасайтесь друзей-завистников», — Елена.

«Я 30 декабря от стресса пила коньяк, как бедуин воду! А он под обстрелами каждый день! Каким же *** [негодяем] надо быть, чтоб слить это в сеть! И отдельный вопрос к порядочности тех, кто разместил», — негодует Юлия.

«Зачем вообще такие видео выставлять, думали, что народ осудит? А реакция оказалась не в пользу режиссёра. Мы знаем этого человека с другой стороны», — Татьяна Зубарева.

«Такое мог выставить только подлый завистливый неудачник», — Наталья Шутченко.

«Ну видно же, что провокация! Такие вопросы задаёт, и снимает при этом. Да у нас в области каждый второй так выглядит в выходные. А он что, не человек?» — Алла Ч.

«Олег Петрович — замечательный, добрый человек, лично с ним не знакома, но могу с уверенностью сказать, что в этой ситуации его поддержит вся Белгородская область. Олег Петрович, мы с Вами», — Олеся.

«Петрович, мы за тебя!» — Саня.

Нашлись и те, кто поведение Олега Кудря не поддержал. Но таких было значительно меньше:

«Вот это как раз и журналистика. Показывать истинное „лицо“ власти. Даже на таком уровне», — Александр Белов.

«Вот такие ребята правят», — Екатерина Воронкова.

«Какой ужас, кто его выберет в президенты?» Гаянэ Тулинова.

Ранее в поддержку Кудря косвенно высказались и в администрации. Там заверили, что на работе его таким «никогда не видели».

«Мы его таким не видели». Администрация Щетиновки — о видео с пьяным главой поселения
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